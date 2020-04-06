Eşi korona virüs tedavisi gören yaşlı kadın ölünce sokak karantinaya alındı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşinin korona virüs teşhisi koyulması sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşinin korona virüs teşhisi koyulması sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Olayın ardından çiftin yaşadığı sokak ve yakınlarının olduğu bir bina karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Müjde Sokak üzerindeki bir binada yaşayan 75 yaş üzerinde olduğu öğrenilen E.Y., yaklaşık bir hafta önce korona virüs teşhisiyle Seka Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kronik rahatsızlıkları da bulunan E.Y.'nin tedaviye alınmasından 3 gün sonra kalp rahatsızlığı bulunan eşi N.Y. de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Seka Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan N.Y. kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

N.Y.'nin hayatını kaybetmesinin ardından ise evlerinin bulunduğu Müjde Sokak ile yakınlarının yaşadığı iddia edilen İsmail Dal Sokak'taki 3 katlı bina karantinaya alınarak giriş çıkışları demir bariyerlerle kapatıldı. Bekçilerin giriş çıkışları kontrol ettiği sokak ve binaya İzmit Kaymakamlığı'nca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun gereği 14 gün süreyle karantinaya alındığına dair duyurular asıldı.

(Gürcan Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA