Eşi Kendisini Bıçaklayan Koca, Sağlık Ekibine Saldırırken Bacağını Kırdı
Karabük'te kocası ile tartışan genç kadın, mutfaktan aldığı bıçakla kendini bıçakladı. Sağlık ekiplerine geç geldikleri için saldıran koca da attığı tekme ambulansa gelince bacağını kırdı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde, eşi İ.Ç. (36) ile tartışan F.Ç. adlı kadın (31), mutfaktan aldığı bıçakla kendisini bıçakladı. Sağlık ekiplerine geç geldikleri iddiasıyla saldıran İ.Ç.'nin attığı tekme de ambulansa denk geldi. Bacağı kırılan İ.Ç. ve kendisini bıçaklayan eşi, aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
KOCASIYLA TARTIŞAN KADIN, KENDİNİ BIÇAKLADI
Olay, dün gece saatlerinde Yenice Güney köyünde meydana geldi. Eve gelen İ.Ç., eşi F.Ç. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında mutfağa giden F.Ç., burada aldığı bıçağı karnına sapladı. Kanlar içinde yere yığılan eşini gören İ.Ç., 112 Acil'i arayarak yardım istedi. İ.Ç., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine geç geldiklerini iddia ederek tepki gösterdi. İ.Ç. ardından görevlilere saldırdı. Bu sırada attığı tekme ambulansa isabet eden İ.Ç.'nin bacağı kırıldı.
BACAĞI KIRILAN KOCA, AMELİYATA ALINDI
Kendisini bıçaklayan F.Ç., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıldı. İ.Ç. de daha sonra gelen ambulansla aynı hastaneye götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren F.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, eşinin ise ortopedi servisinde tedavisinin sürdüğü ve ameliyata alınacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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kendine Z RAPORU Ismi veren ucube evlilik ALLAH IN en kutsal kildigi aileyi olusturmak ve mutlu olmak icin gereklidir.sizin gibi edepten hayadan ve imandan yoksun cahiller evliligi yobazlik sayiyor hey hat en asagilik yaratiklar oldugunuz haldemi insanlara akil veriyorsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Evlilik artık tarih olmuş bir kurumdur insanın başına ne geliyorsa yozlaşmış yobazlaşmış artık tarihe karışması an meselesi olmuştur adam o kadar geri zekalıki hala olayları gördüğü halde bu saçma sapan müesseseyi savunuyor.Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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VALLA SEN BUNU HAKETMISSIN BAK HAKSIZ OLDUĞUM IÇIN BACAĞINDA KIRILDI DIKKAT ET BAŞKA YERLERIN KIRILMASIN LAZIM OLUR.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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evlilik kurumuda asırlardır insanoğluna dayatılan diğer her türlü dayatmalardan biridir günümüzde artık bunların hiçbir hükmü yoktur sonuçlarıda bunlardır insanoğlu yobazlıktan kurtulduğunda bunlarda kendiliğinden ileride ortadan kesinlikle kalkacaktırCevap Yaz 5 20 Yayından KaldırBİR YANIM ALİ BİR YANIM OSMAN : Kör tuttuğunu topal yakaladığını. ..olsun diyorsun yani. Yobazlık evlenmeyle olsaydı dünya yaşanmaz hale gelirdi.Beynin içerinde ki kıvrımlar da saklıdır yobazlık. Kiminde Din taciri, kiminde Dinsizlik olarak zuhur eder. Kiminde insanlık,kiminde hayvanlık olarak ortaya çıkar. Sonuç olarak evlilik ler dayatma değildir. Evlenmeyen insanların yobazlık tan kurtulacağı fikride yobazligin ta kendisidir.10 1 Yayından Kaldır