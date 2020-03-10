Eşi kaza yapınca dönerci oldu
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Kırıkhan, Hatay, Güncel

Eşi kaza yapınca dönerci oldu

Hatay'da eşinin kaza yapması sonucu iki çocuğuyla birlikte geçim sıkıntısı yaşayan Kadriye Haklı, ekmek teknelerinin kapanmaması için kolları sıvayarak öğrendiği dönercilikle evini geçindiriyor.

10.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:47
Eşi kaza yapınca dönerci oldu

Hatay'da eşinin kaza yapması sonucu iki çocuğuyla birlikte geçim sıkıntısı yaşayan Kadriye Haklı, ekmek teknelerinin kapanmaması için kolları sıvayarak öğrendiği dönercilikle evini geçindiriyor.

Kırıkhan ilçesinde yaşayan ve ilçenin tek kadın dönerci ustası olan Kadriye Haklı, 15 yıldan bu yana sürdürdüğü dönercilikte, ailesine bakıyor.

Etin terbiyelenmesinden şişe geçirilmesine, kesimine ve paketlenmesine kadar tüm incelikleri öğrenen Haklı, özellikle hemcinsleri tarafından takdir topluyor.

Kadriye Haklı (48), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıl önce dönerci ustası eşinin geçirdiği trafik kazasının ardından kol ve bacaklarından yaralandığını, 9 ay tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Eşinin kaza geçirmesi ve uzun süren tedavi süreci nedeniyle iki çocuğuyla büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten Haklı, iş yerinin kapanmaması için döner tezgahının başına geçmeye karar verdiğini kaydetti.

İşin inceliklerini öğrenmek için büyük çaba sarf ettiğini dile getiren Haklı, ilk zamanlar zorlandığını ancak her geçen gün kendini daha çok geliştirerek müşteriler tarafından tercih edilir hale geldiğini belirtti.

Eşinin dokuz aylık tedavinin ardından işin başına geçtiğini vurgulayan Haklı, ancak müşterilerin kendisinin yaptığı döneri talep etmesi üzerine eşinin şu an garson olarak çalıştığını söyledi.

Zorunluluk gereği başladığı mesleğini, 15 yıldan bu yana büyük bir aşka sürdürdüğünü aktaran Haklı, şöyle devam etti:

"İşlerin başına ben geçince daha bir yoğunluk olmaya başladı. Döner ocağının başına ben geçince müşteriler, eşimin döner yapmasını istemediler. Eşime de bu şekilde uyarılarda bulunuyorlar. Ben önceleri destek amaçlı bu işe başladım ancak müşterilerden bu şekilde olumlu tepki alınca kalıcı oldum."

Levent Haklı da eşinden dolayı kadın müşterilerin daha çok iş yerlerini tercih ettiğini aktardı.

Müşterilerinin kendisinden yemek yapmasını istemediklerini belirten Haklı "Eşim bazen döner kesiyor bazen garsonluk yapıyor iş yerinin patronu o oldu. Allah kendisinden razı olsun hem iş yerinin işleri hem ev işleri kolay değil tabi. Ben de alışveriş, garsonluk ve paket servisleri gibi işleri takip ediyorum." diye konuştu.

Müşteri Perihan Üte ise döner ocağının başında kadın olduğu için sürekli buraya geldiğini kaydetti.

Müşterilerden Rahile Aşçı da kadın usta tarafından yapılan dönerin lezzetli ve hijyenik olması dolayısıyla tercih ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Manşet

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