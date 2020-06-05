Eşi kapıyı kilitleyip, boğazından ve yüzünden bıçakladı GAZİANTEP'te yaşayan 2 çocuk annesi Emmun Ateş (24), 6 yıllık eşi Turgut Ateş (32) tarafından dövülerek boğazından ve yüzünden bıçaklandı.

GAZİANTEP'te yaşayan 2 çocuk annesi Emmun Ateş (24), 6 yıllık eşi Turgut Ateş (32) tarafından dövülerek boğazından ve yüzünden bıçaklandı. Vücuduna 100'den fazla dikiş atılan kadın, tek isteğinin adalet olduğunu söyledi.

Bülbülzade Mahallesi'nde yaşayan Emmun Ateş'in iddiaya göre, kuzeni ile sosyal medya üzerinden yaptığı görüşme eşi Turgut Ateş tarafından yanlış anlaşıldı. Bu nedenle 3 ay önce eşi tarafından dövülen kadın, çocuklarını da alarak baba evine sığındı. Burada 20 gün kalan Ateş, aile büyüklerinin araya girmesi ve eşinin özür dilemesi ile tekrar evine döndü. Geçen salı günü annesi ve ablası ile tartışan Turgut Ateş, annesi ile konuşan Emmun Ateş'i yine yanlış anlayarak kıskançlık krizine girdi. Önce balkon camına vurarak kendini yaralayan Turgut Ateş, daha sonra eşi Emmun Ateş'i dövmeye başladı. Genç kadının başını balkon demirlerine vuran Ateş, daha sonra saçlarından tutup sürükleyerek mutfağa götürdü.'YÜZÜMÜ VE BOĞAZIMI KESTİ, 45 DAKİKA SÜRDÜ'Eşinin mutfaktan aldığı bıçakla yüzünü ve boğazını kesmeye çalıştığını söyleyen Emmun Ateş, yaklaşık 1 saat süren işkenceyi şöyle anlattı: "Eşimle 3 ay önce kıskançlık yüzünden kavga ettik. Beni öldürmeye çalıştı evden kaçarak babamlara sığındım. 20 gün burada kaldım ve sonra eşim özür dileyince geri döndüm. Salı günü eşim annesi ve ablası ile eve geldi. Zaten onlar beni hiç istemiyordu. Burada hem annesi hem da ablası ile tartıştı. Sonra annem beni aradı telefonla konuşurken. Yanıma gelip, 'kimle konuşuyorsun?' dedi. Ben de annem olduğunu söyledim. Sonra çocukları dışarı çıkarıp bize yakın olan kayınbiraderime verdi. Eve girip kapıyı kilitledi. Önce normal konuşuyorduk sonra elini cama vurup yaralandı. Ben ona yardım etmeye giderken yüzüme yumruk attı. Kafamı yere vurdu. Saçlarımdan tutup mutfağa sürükledi. Kafamı masaya vurdu. Sonra ben görmemeye başladım. Eline aldığı bıçakla yüzümü kesti, boğazımı kesmeye çalıştı. Ben yerde yatarken çekip gitti. Yaklaşık 45 dakika beni dövüp bıçakladı."'SÜRÜKLENEREK DIŞARI ÇIKTIM'Olayın ardından sürüklenerek dışarı çıktığını anlatan Emmun Ateş, "Kendime geldiğimde kanlar içinde yerde yatıyordum. Sürüklenerek dışarı çıktım. Komşulardan yardım istedim. Onların çağırdığı ambulansla hastaneye gittim. Yüzüme ve boğazıma ellerime 100'den fazla dikiş atıldı. Tek istediğim adalet. Artık kimse ölmesin" dedi.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Turgut Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Genç kadın ise sığındığı baba evinde tedavi görüyor.

Kaynak: DHA