EŞİ KAPIYI AÇMADI, POMPALI TÜFEKLE İNTİHARA KALKIŞTI - Haberler
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EŞİ KAPIYI AÇMADI, POMPALI TÜFEKLE İNTİHARA KALKIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURDUR'da, ayrı yaşadığı eşi kendisine kapıyı açmayınca pompalı tüfeği boğazına dayayıp, intihar edeceğini söyleyen O. B. (30), polis ekiplerince 1 saatte ikna edilerek, eyleminden vazgeçirildi.

BURDUR'da, ayrı yaşadığı eşi kendisine kapıyı açmayınca pompalı tüfeği boğazına dayayıp, intihar edeceğini söyleyen O. B. (30), polis ekiplerince 1 saatte ikna edilerek, eyleminden vazgeçirildi.

Kent merkezinde oturan O. B.'nin eşi S. B., bir süre önce geçimsizlik nedeniyle evinden ayrılıp, 2 çocuğuyla annesinin Emekevler Mahallesi'ndeki evine döndü. Bu sabah eşinin annesine ait eve pompalı tüfekle gelen O. B., S. B.'nin kapıyı açmaması üzerine boğazına silahı dayayarak intihar edeceğini söyledi. İhbarla olay yerine gelen polis, O. B.'yi 1 saat süren konuşmayla ikna edip, eyleminden vazgeçirdi. Tüfeği polise veren O. B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

EŞİ KAPIYI AÇMADI, POMPALI TÜFEKLE İNTİHARA KALKIŞTI

EŞİ KAPIYI AÇMADI, POMPALI TÜFEKLE İNTİHARA KALKIŞTI

EŞİ KAPIYI AÇMADI, POMPALI TÜFEKLE İNTİHARA KALKIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İntihar, Polis, Güncel, Haberler

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