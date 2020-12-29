Eşi kanlar içerisinde buldu! Dolandırılmayı hazmedemeyince mesaj bırakıp intihar etti
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Eşi kanlar içerisinde buldu! Dolandırılmayı hazmedemeyince mesaj bırakıp intihar etti

29.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:20
Eşi kanlar içerisinde buldu! Dolandırılmayı hazmedemeyince mesaj bırakıp intihar etti

İzmir'de birlikte pastane açmak istediği ortakları tarafından dolandırılan Mustafa Altınok, silahındaki tek kurşunu kafasına sıktı. Altınok, intihar etmeden önce eşine sosyal medyadan "Hakkını helal et, elvada" ifadelerinin yer aldığı bir mesaj gönderdi.

Yeni Asır'ın haberine göre, İzmir Bornova'da yaşayan Mustafa Altınok (38), ders vermek için evden çıkan edebiyat öğretmeni eşi Gülhan Altınok'a (36) sosyal medyadan "Hakkını helal et elvada" mesajı gönderdikten sonra silahındaki tek kurşunu kafasına sıkarak intihar etti. Karşıyaka Naldöken'de bir evde ders veren Gülhan öğretmen mesajı alır almaz aracına atlayıp apar topar evine gitti.

KANLAR İÇİNDE BULDU

Gülhan öğretmen eve girdiğinde şok geçirdi. 1 yıl önce yuva kurduğu eşi evin salonunda koltukta kanlar içindeydi. Genç adamın intihar etmeden önce 3 sayfalık mektup bıraktığı öğrenildi.

ORTAĞI DOLANDIRMIŞ

Genç adamı intihara götüren sebebin ise ortağı tarafından dolandırılması olduğu iddia edildi. Unlu mamüller dükkanı açmaya hazırlanan Mustafa Altınok, yanına ortak olarak İbrahim D. ve bir arkadaşını aldı. Ancak Altınok bu iki kişiye yüklü miktarda para kaptırdı. Bunalıma giren Mustaf Altınok, bankalardan kredi çekerek borçlarını kapatmak istedi. Ancak yaşadığı bunalımdan çıkamayan genç adam intiharı seçerek canına kıydı.

Haber Yorumları (8)
DEDEKTİF NEMO: DERHAL ARAŞTIRILSIN ŞÜPHELİ. . . İLK KARISINDAN BAŞLANSIN
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BARIŞ: Allah hakkını bırakmazsın o zalimlere inşallah
Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
ÇAĞLAYAN: Çok üzüldüm Allah rahmet eylesin
Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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