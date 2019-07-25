Eşi İsrail hapishanelerinde tutuklu 7 çocuk annesi Filistinli kadın sınavlarda ipi göğüsledi

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7 çocuk annesi Henan Harara ve çocukları

7 çocuk annesi Henan Harara ile röportaj

7 çocuk annesi Henan Harara'nın tutuklu olan eşinin duvara asılı fotoğrafı İsrail askerlerince şehit edilen ya da hapishanelerde tutuklu bulunan Filistinlilerin eş ve çocukları, Filistin genelinde yapılan lise sonu genel değerlendirme sınavlarında gösterdikleri başarıyla herkesi kendilerine hayran bırakıyor.

Filistin, son günlerde üniversiteye giriş sınavı hükmündeki lise sonu değerlendirme sınavlarında şehit ya da tutukluların eş veya çocuklarının gösterdiği üstün başarıyı konuşuyor.

Filistinli tutuklu veya şehit yakınları, elde ettikleri bu başarının motivasyon kaynaklarını AA muhabirine anlattı.

Eşi 9 yıl hapse mahkum olan Filistinli anneden sınavda büyük başarı

Yaşadığı psikolojik bunalımı aşmanın yolunu eğitimde bulan 7 çocuk annesi Henan Harara (38) ise sınavlarda yüzde 78,8'lik ortalamayla büyük bir başarı elde etti.

Eşi Hişam Harara'nın 2015'te tutuklandığını ve 9 yıl hapse mahkum edildiğini belirten Harara, eşinin yokluğundan doğan hüznü bertaraf etmek için 22 yıl aradan sonra yeniden eğitim hayatına döndüğünü söyledi.

Başlangıçta biraz tereddüt ettiğini ancak eşinin kendisini desteklemesi üzerine cesaretlendiğini aktaran Harara, "Okulu bıraktıktan 22 yıl sonra tekrar eğitim hayatına dönmek üstelik de eşimin yokluğunda 7 çocuğu yetiştirme sorumluluğunun yüküyle böyle bir işe kalkışmak benim için bir meydan okumaydı." dedi.

Evin ve çocuklarının bakımının yanı sıra eşinin işlerini de takip etmek zorunda kalan Harara eğitim yılı boyunca büyük sıkıntılar çektiğini anlatarak, "Evin ihtiyaçları için pazara, hapishanelerdeki tutuklulara destek etkinliklerine katılmak için Kızılhaç'a gidiyor, eşimin maaşının kesilmesiyle ilgili işleri takip ediyor, eve dönüp yemek yapıp çocuklarımın dersleriyle ilgileniyordum. Tüm bunlar benim için büyük zorluk teşkil etti ancak üstesinden gelmeyi başardım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA