Eşi İş Bulamayınca Kolları Sıvayıp Lokanta Açtı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde eşi iş bulamayınca kolları sıvayan Mekiye Karaozan, açtığı lokantada yöresel yemekler yapıp satarak, ailesini geçindirmeye başladı. Karaozan, işini büyütmek istediğini hedeflediğini belirtti.

Kızıltepe'de, eşi uzun süre işsiz kalan 6 çocuk annesi Mekiye Karaozan, ailesinin hayatını idame ettirebilmek amacıyla lokanta açamaya karar verdi. Eşi ve çocukları ile birlikte lokantayı işleten ve "Anne Eli" adını veren Karaozan, yaptığı içli köfte, Şam böreği gibi yöresel yemeklerle Kızıltepelilerin ilgisini çekti. Gün geçtikçe müşterileri artan Karaozan, işini büyütmeyi hedefliyor.

25 yıldır ev hanımlığı yaptığını anlatan Karaozan, "5 kız, biri oğlan 6 çocuğum var. Üniversiteye giden çocuklarım var. Eşimin işi yoktu, işsizdik. 'Bildiğimiz işi yapalım' dedik. Herkes elimin tadının güzel olduğunu söylüyordu, ufak ufak başladık. Dükkanın ismi 'Anne Eli' anne elinin lezzeti demek yani" dedi.

Her gün farklı mahalli yemekler yaptığını vurgulayan Karaozan, "Menülerimiz var her gün ayrı ayrı yemek yapıyoruz. Kuru fasulyesinden tutun içli köfte, ekşili köfte, kelle paça, işkembe çorbası ve fırında güveç yapıyoruz. Buraya gelen müşteriler çok şükür memnunlar. Memnun oldukları için de arkadaşları da getiriyor. Gün geçtikçe kapasitemiz yükseliyor, iyiye gidiyoruz. Yeri büyütmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

KOSGEB'e başvurduğunu da dile getiren Karaozan, dosyasının onaylanmasından sonra iş yerini büyüteceğini aktardı.

Kaynak: İHA