Eşi ile tartıştı evini yaktı
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Eşi ile tartıştı evini yaktı

Kilis'te, bir kişi eşi ile tartıştıktan sonra evini ateşe vererek yaktı.

Eşi ile tartıştı evini yaktı
11.09.2020 10:42 | Son Güncelleme: 11.09.2020 10:42

Kilis'te, bir kişi eşi ile tartıştıktan sonra evini ateşe vererek yaktı.

Edinilen bilgiye göre, A.D. Mehmet Sanlı Mahallesindeki ikametinde eşi S.D. ile tartıştı. Sürekli ailesi ile problem yaşayan A.D. ikametini ateşe verdi. A.D'nin eşinin S.D'nin olay sırasında komşularına sığındığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen ev kullanılamaz hale geldi. A.D.'nin yangın nedeniyle dumandan etkilendiği, tedavisine hastanede başlandığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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