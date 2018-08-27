Eşi ile Kayınvalidesini Vurduğu Anlar Güvenlik Kamerasında

Eşi ile Kayınvalidesini Vurduğu Anlar Güvenlik Kamerasında

ESANYURT'ta Hüseyin İ., eşi ile annesini sokak ortasında pompalı tüfek ve bıçakla yaralayarak kaçtı.

Eşi ile Kayınvalidesini Vurduğu Anlar Güvenlik Kamerasında

ESANYURT'ta Hüseyin İ., eşi ile annesini sokak ortasında pompalı tüfek ve bıçakla yaralayarak kaçtı. Polis, tüfek ve bıçağı olay yerine bırakarak kaçan zanlı kocayı yakalayarak gözaltına aldı.Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Hüseyin İ.'nin ateş etme anları görülüyor. Hüseyin İ. daha sonra olay yerinden koşarak kaçıyor. - İstanbul

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