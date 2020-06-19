Eşi ile kavga eden kadın evinin penceresinden aşağıya atladı
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Eşi ile kavga eden kadın evinin penceresinden aşağıya atladı

Bağcılar'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen eşi ile tartışan kadın kendini birinci kattaki evinden aşağıya attı.

Eşi ile kavga eden kadın evinin penceresinden aşağıya atladı
19.06.2020 04:25 | Son Güncelleme: 19.06.2020 05:04

Bağcılar'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen eşi ile tartışan kadın kendini birinci kattaki evinden aşağıya attı. Psikolojik sorunları olan ve kendine zarar koca ise kendini eve kapatarak camları kırdı. Kendine zarar veren koca, 1 saatlik çalışmanın ardından ikna edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 02.00'da Bağcılar İlçesi Güneşli Mahallesi 1257. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Ercan ve Vesile U. isimli çift tartışmaya başladı. Kocası ile tartışan kadın kendini daha sonra aşağı attı. Kadının yere düştüğünü gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan kadının bacağında kırık olduğu öğrenildi.

Kocası kendini eve kapattı, camları kırıp etrafa zarar verdi

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen koca kendini eve kapatarak etrafına zarar verdi. Camları kırıp kendini yaralayan koca polis ekiplerinin uzun süren ikna çalışmalarının ardından sakinleştirildi. Kendine zarar veren koca ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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