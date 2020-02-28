Eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü için öldürmüş

28.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:36

Bursa'da şeftali bahçesindeki kıskançlık sebebiyle işlenen cinayetin sanıklarının yargılanmasına başlandı. Sanık, ölen şahsın eşiyle ilişkisi olduğunu, çıkan kavgada birbirlerine karşılıklı vurduklarını öne sürdü.



Geçen yıl Nisan ayında Yıldırım ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi'ndeki şeftali bahçesinde meydana gelen olayda, çiftçiler kanlar içinde bir ceset görünce jandarmaya haber verdi. Yapılan incelemede cesedin Memduh A.'ya (31) ait olduğu belirlendi. Başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenen Memduh A.'nın yanındaki su şişeleri üzerindeki parmak izlerinden yola çıkılarak İlhan G. (34), Hüseyin G. (34), Öztürk T. (34) ve Kadriye B. (28) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlhan G., Öztürk T. ve Kadriye B. tutuklandı. Sanıklar hakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma-taşıma veya bulundurma' ile 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından dava açıldı.



Mahkemede konuşan sanık İlhan G., "Eşimle ilişkisi olduğunu düşündüğüm Memduh ile şeftali bahçesinde tartışmaya başladık. Tartışmada eşimi kastederek, 'Sen o kadını hak etmiyorsun' dedi. Bunun üzerine ona tokat attım. Küfürler edip, aşağılayıcı sözler söyledi. Eline aldığı sert cisimle bana vurmaya başladı, ben de kendimi savundum. Karşılıklı birbirimize vurduk. Bir anda üzerinde bulunan tabancayı çıkararak ateş etmek istedi. O sırada elime geçen ağaç parçası ile Memduh'a vurdum. Uyuşturucu satışı yapan Memduh'un eşimle ilişkisinin başladığını iki yıl önce anlamıştım" dedi.



Öztürk T. ise, İlhan G.'nin kendisini telefonla aradığını ifade ederek, "Yanına gittik ve Memduh'u eli yüzü parçalanmış, kanlar içerisinde gördüm. Memduh yaşıyordu. Konuşmaya çalıştı ancak konuşamadı. Şokun etkisindeyken polisi ve 112'yi aramayı düşünemedim. Memduh'un nasıl öldüğünü bilmiyorum. Olay sırasında maktulün yanında değildim. İlhan'ın öldürüp öldürmediği konusunda bilgim yok. Memduh, İlhan'ı anne-babasından yakın görüyordu. İlhan'ın ailevi problemleri olduğunu biliyorum, ama Memduh'un İlhan'ın eşiyle ilişkisi olduğuna dair bir bilgim yok" diye konuştu.



Kadriye B. ise, olay yerinde Memduh A.'yı görmediğini dile getirerek, "Olay yerine gittiğimizde İlhan'ın elinde Memduh'un telefonu vardı. Benden telefonu açmamı istedi. Ben de şifresini bilmediğimi, son zamanlarda benden her şeyi gizlediğini söyledim" açıklamasını yaptı.



Memduh A.'nın babası Sabahattin A., sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklara ait HTS kayıtlarına bilirkişi incelemesi yapılmasına ve Memduh A. ile İlhan G.'nin eşi arasında telefon görüşmesi olup olmadığının tespit edilmesine karar verdi. Tutuklu sanıklar Kadriye B. ve Öztürk T.'nin tahliyesine karar veren mahkeme, başka suçtan tutuklu olan Hüseyin G.'nin sonraki duruşmaya zorla getirilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi. - BURSA

Kaynak: İHA