Eşi İcralık Olan Demet Akalın, 10 Bin Liralık Çizmesi ve Yeni İmajıyla Konser Verdi

Okan Kurt'un iş yerinin borçlarından dolayı zor günler geçirdiklerini söyleyen ünlü sanatçı Demet Akalın, Bodrum'da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Akalın'ın yeni saç stili ve sahnede giydiği spor kıyafetleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Saç stili, giydiği elbise ve çizmesiyle farklı bir görüntüye bürünen Akalın, enerjisi ve esprileriyle hayranlarını kahkahalara boğdu. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren ünlü sanatçıya hayranları da hep bir ağızdan eşlik etti. Birçok hayranı da ünlü sanatçının sahne performansını sosyal medya üzerinden canlı yayınladı. Fotoğraf çektirmek isteyen Akalın hayranları bir birleri ile yarıştı.

10 BİN LİRALIK ÇİZME GİYDİ

Gece geç saatlere kadar süren konserde ön çok dikkat çeken ise ünlü sanatçının çizmeleri oldu. Dünyaca ünlü bir markanın çizmelerinin fiyatı ise dudak uçuklattı. 10 bin bin lira değerindeki dizüstüne kadar çıkan çizmeleri ile sahnenin tozunu attırdı. Dans şovlarıyla da büyük beğeni toplayan Akalın sevenlerine, takılmadan da duramadı.Kasnak transparan elbiseden bıktı

"KASNAK TRANSPARAN ELBİSELER GİYMEK İSTEMİYORUM"

Sahne öncesinde giydiği kıyafeti sosyal medyadan paylaşan Akalın'a bir hayranının yeni imajı hakkında olumsuz bir yorum yaptı. Bunun üzerine ünlü sanatçı Akalın, hayranının yorumuna saygı duyduğunu ifade ederek, transparan elbiselerden bıktığını söyledi. Akalın hesabından paylaştığı açıklamada, "Ben bu kıyafetleri severek beğenerek alıp giyiyorum yıllardır. Herkesin hoşuna gitmeye bilir saygı duyuyorum. Bende artık kasnak transparan elbise giymek istemiyorum gerçekten" diyerek cevap verdi.

Akalın'ın hayranları, şarkıcının yeni imajını beğendiğini ve kendisine yakıştığını söyledi.