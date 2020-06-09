Eşi endişelendi, kadın sürücü kovalamaca sonucu yakalandı ISPARTA'dan 2 yaşındaki kızıyla birlikte Sivas'a gitmek için otomobiliyle yoka çıkan A.K.Ç. adlı kadın, eşinin polisi arayıp, durumundan endişe ettiğini söylemesi üzerine Aksaray'da kovalama sonucu yakalandı.

ISPARTA'dan 2 yaşındaki kızıyla birlikte Sivas'a gitmek için otomobiliyle yoka çıkan A.K.Ç. adlı kadın, eşinin polisi arayıp, durumundan endişe ettiğini söylemesi üzerine Aksaray'da kovalama sonucu yakalandı. A.K.Ç. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Konya Beyhekim Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'ne sevk edildi. Eşi de bir yakınıyla birlikte Aksaray'a gelip, kızı ve otomobili teslim aldı.

Isparta'da oturan A.K.Ç. adlı kadın, 2 yaşında kızını da yanına alarak otomobiliyle birlikte Sivas'a gitmek için yola çıktı. Bu sırada polisi arayan kocası, eşinin durumundan endişe ettiğini belirtti. Bunun üzerine Aksaray polisi, A.K.Ç,'ye Sultanhanı ilçesinde 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan A.K.Ç. yoluna devam etti, polis de peşine düştü.

Yaklaşık 1 kilometrelik kovalamacanın ardından A.K.C.'nin otomobili, kapan kururulup, lastikleri patlatılarak durdurdu. A.K.Ç. bu kez de kapıyı kilitleyip polise direndi. Polis içinde çocuğun bulunmasını göz önünde bulundurarak aracın camını kırıp, A.K.C.'yi gözaltına aldı.Kızıyla birlikte polis merkezine getirilen A.K.Ç., Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Konya Beyhekim Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'ne sevk edildi.

Eşi de bugün kızı ve aracı teslim almak için Aksaray'a geldi. İsmi açıklanmayan eşi, kendilerini görüntüleyen gazetecileri tepki gösterip, tehdit etti. Ardından da kentten ayrıldı.

Kaynak: DHA