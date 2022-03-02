Eşi darbetti, şişledi, bıçakladı; komşularına sığındı (2)
Demirören Haber Ajansı, Gökhan Keskinci - Güncel
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YAKALANDIAdana'da, darbettiği eşi Şeyma Torun'u (22) şiş ve bıçakla da yaraladıktan sonra kaçan Eren Torun (28), polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
YAKALANDI
Adana'da, darbettiği eşi Şeyma Torun'u (22) şiş ve bıçakla da yaraladıktan sonra kaçan Eren Torun (28), polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Şeyma Torun'un sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.