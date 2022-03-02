EŞİ DARBETTİ, ŞİŞLEDİ, BIÇAKLADI; KOMŞULARINA SIĞINDI - Haberler

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EŞİ DARBETTİ, ŞİŞLEDİ, BIÇAKLADI; KOMŞULARINA SIĞINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'da, eşi tarafından darbedilip, şişlenen ve bıçaklanan Şeyma Torun (22), ağır yaralı olarak komşularına sığındı.

ADANA (DHA) - ADANA'da, eşi tarafından darbedilip, şişlenen ve bıçaklanan Şeyma Torun (22), ağır yaralı olarak komşularına sığındı. Torun, hastanede tedaviye alınırken, kaçan eşinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 05.30 sıralarında, Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Şeyma Torun, ismi açıklanmayan eşi tarafından önce darbedildi sonra da şişlenip, bıçaklandı. Ağır yaralı halde kaçan Torun, komşularına sığınarak yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Torun'u ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Şeyma Torun'un hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis, kaçan eşin yakalanması için çalışma başlattı.

EŞİ DARBETTİ, ŞİŞLEDİ, BIÇAKLADI; KOMŞULARINA SIĞINDI

EŞİ DARBETTİ, ŞİŞLEDİ, BIÇAKLADI; KOMŞULARINA SIĞINDI

EŞİ DARBETTİ, ŞİŞLEDİ, BIÇAKLADI; KOMŞULARINA SIĞINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Adana, Güncel, Haberler

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