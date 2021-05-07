EŞİ ÇOCUKLARINI KAÇIRAN ANNE EVLATLARIM BENSİZ YAPAMAZ
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EŞİ ÇOCUKLARINI KAÇIRAN ANNE EVLATLARIM BENSİZ YAPAMAZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'da, boşanma davası açtığı B.B.'nin (35), oğlu Emirhan (12) ile kızı Nisanur'u (9) kaçırdığını öne süren Tuba B. (35), Eşim, çocuklarımı kısıtlama öncesi bayram alışverişi yapacağını söyleyerek kandırıp kaçırdı.

ERZURUM'da, boşanma davası açtığı B.B.'nin (35), oğlu Emirhan (12) ile kızı Nisanur'u (9) kaçırdığını öne süren Tuba B. (35), Eşim, çocuklarımı kısıtlama öncesi bayram alışverişi yapacağını söyleyerek kandırıp kaçırdı. Evlatlarım bensiz yapamaz. Ne olur evlatlarımı bulup bana versinler. Bayrama yavrularım ile birlikte gireyim diyerek yardım istedi.

Erzurum'da 2008 yılında görücü usulü evlenen B.B. ile Tuba B. çiftinin bu evlilikten bir kız ve bir oğlu oldu. İnşaat işçisi B.B. ile Tuba B. geçimsizlik nedeniyle, geçen yıl ekim ayında boşanma kararı aldı ve mahkemeye başvurdu. Uzun süre aynı evde yaşayan Tuba B., 2 ay önce çocuklarını da alıp ayrıldı. 400 TL'ye kiraladığı evde devletin verdiği 1180 TL, ailesinin desteği ve kendisinin el işi yaparak kazandığı para geçimini sürdüren Tuba B., eşinin açtığı velayet davasını da kazandı, aile mahkemesi kararı ile çocuklarının velayetini aldı.

'ÇOCUKLARIYLA BOL BOL ZAMAN GEÇİRSİN DİYE ERKEN BIRAKTIM'

Uzaklaştırma kararı çıkarılan B.B.'nin çocuklarını her ayın ilk ve ikinci cumartesi günleri 5 saat görebildiğini vurgulayan Tuba B., Kısıtlamadan önce eşim, çocuklarımı 27 Nisan Çarşamba günü telefonla arayıp konuştu. Babaları olduğu için telefonla görüşmelerine izin veriyordum. Çocuklara bayramlık alacağını ve onları 28 Nisan günü dışarı çıkarması için benden izin almalarını istemiş. Ben de 'olur' dedim. Hatta oğlum, 'anne babam bizi kaçırır mı' diyerek gitmek istemedi, zorla gönderdim. Çocuklarımla bol zaman geçirsin diye alması gerektiği saatten çok erken saatte apartmanın önüne indirip kendisine teslim ettim. Getirmesi gerektiği saat 17.00 olunca gelmediler. Belki yemeğe falan gittiler o neden gecikmiş olabilir diye düşündüm. Ancak saat 20.00 olup gelmeyince önce karakola, sabah da savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum diye konuştu.

'KAYINPEDERİM ÖLSEN DE O ÇOCUKLARI GÖREMEYECEKSİN DEDİ'

Kaçırılan çocuklarının fotoğraflarına bakarak hasret gideren Tuba B., 28 Nisan'dan beri onlardan haber alamadığını söyledi. Eşinin çocuklarını kaçırdığı için büyük suç işlediğini vurgulayan Tuba B., Evliliğimiz yürümediği için boşanmak için mahkemeye müracaat ettim. Bir süre sonra çocuklarımı da alıp evden ayrıldım. Çocuklarımla huzuru bulmuştuk, mutlu yuvamız vardı. Boşanma davamız görülmeden eşim, çocukların velayetini almak için dava açtı. Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü evimize gelip inceleme yaptı. Çocuklarla görüştü ve bunun üzerine Aile Mahkemesi çocuklarımın velayetini geçici olarak bana verdi. Ama eşim onları benden kaçırdı. Çocuklarımın öğretmenleri beni arayıp derslere girmediğini söylüyor. Eğitimlerinden geri kalıyorlar. Evlatlarım bensiz yapamaz. Jandarma, polis arıyor ama bulamıyorlar. Kayınpederimi aradım, bana, 'Sen ölsen de çocuklarını göremeyeceksin' dedi. Günlerdir gözüme uyku girmiyor. Kalp hastası oldum. Ne olur evlatlarımı bulup bana versinler. Bayrama yavrularım ile birlikte gireyim dedi.

EŞİ ÇOCUKLARINI KAÇIRAN ANNE EVLATLARIM BENSİZ YAPAMAZ
EŞİ ÇOCUKLARINI KAÇIRAN ANNE EVLATLARIM BENSİZ YAPAMAZ
EŞİ ÇOCUKLARINI KAÇIRAN ANNE EVLATLARIM BENSİZ YAPAMAZ
EŞİ ÇOCUKLARINI KAÇIRAN ANNE EVLATLARIM BENSİZ YAPAMAZ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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