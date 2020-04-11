Eşi çarptı, suçu üstlenmeye çalıştı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Eşi çarptı, suçu üstlenmeye çalıştı - Haberler
Polis, Güncel

Eşi çarptı, suçu üstlenmeye çalıştı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sokağa çıkma yasağının başlamasından hemen sonra park halindeki 2 otomobile çarpan sürücü, aracını terk edip, kaçtı.

11.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:52
Eşi çarptı, suçu üstlenmeye çalıştı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sokağa çıkma yasağının başlamasından hemen sonra park halindeki 2 otomobile çarpan sürücü, aracını terk edip, kaçtı. Olay yerine gelen H.A. isimli kadın, kazayı kedisinin yaptığını söyledi. Ancak görgü tanıklarının sürücünün erkek olduğunu söylemesiyle, H.A.'nın alkollü eşi M.A.'nın suçunu üstlenmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Atatürk Caddesi üzerinde park halinde olan 2 otomobile, saat 00.30 sıralarında 20 H 5060 plakalı otomobil çarptı. Sürücü kaza yerinden 100 metre ileride aracını terk edip, kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, terk edilen otomobilde inceleme yaparak, kaçan sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat sonra kaza yerine gelen H.A. isimli kadın, polislere kazayı kendisinin yaptığını, korkup aracını terk ettiğini söyledi.

Görgü tanıkları ise sürücünün erkek olduğunu bildirdi. Bunun üzerine H.A. otomobili eşi M.A.'nın kullandığını, alkollü olduğunu için kaçtığını itiraf etti. M.A., evinde gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Türk dünyasına 'Yeni döneme hazır olun' mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Sokağa çıkamayan vatandaşların çatıdaki boks antrenmanı, drone ile görüntülendi
Sokağa çıkamayan vatandaşların çatıdaki boks antrenmanı, drone ile görüntülendi
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hapis ve para cezası uygulanacak
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hapis ve para cezası uygulanacak
Günlük burç yorumları 11 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - 2020 Burç yorumları
Günlük burç yorumları 11 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - 2020 Burç yorumları
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı
New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı
New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Ekrem İmamoğlu Cüneyt Özdemir Levent Yamanel
Spor Lionel Messi Rüştü Reçber Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Nisan Futbolcu Zonguldak Para Cezası
Şu an buradasınız: Eşi çarptı, suçu üstlenmeye çalıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 13:14:16. #1.14#
title