EŞİ BOŞANMAK İSTEYİNCE ÖLMEK İSTEDİ - YENİDEN - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EŞİ BOŞANMAK İSTEYİNCE ÖLMEK İSTEDİ - YENİDEN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan bir kişi, 5 katlı apartmanın çatısından atlamak istedi.

ALANYA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan bir kişi, 5 katlı apartmanın çatısından atlamak istedi. Kendisini boşluğa sarkıtan adamı, son anda polis ekipleri yakaladı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi Rıza Şenli Apartmanı'nda meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan ve uzaklaştırma kararı bulunan kişi, 5 katlı binanın çatısına çıktı. Polis ve çevredekilerin ikna çabası sonuç vermeyince kimliği belirsiz kişi çatıdan kendisini boşluğa sarkıttı. Polis ekipleri, sarkan kişiyi anlık refleksle ellerinden yakalayıp, tekrar çatıya çekti. İntihar etmeye çalışan kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

EŞİ BOŞANMAK İSTEYİNCE ÖLMEK İSTEDİ - YENİDEN

EŞİ BOŞANMAK İSTEYİNCE ÖLMEK İSTEDİ - YENİDEN

EŞİ BOŞANMAK İSTEYİNCE ÖLMEK İSTEDİ - YENİDEN

KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ VAHŞET; EKİCİ AİLESİNİN CENAZELERİ EVDEN ÇIKARILDI

KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ VAHŞET; EKİCİ AİLESİNİN CENAZELERİ EVDEN ÇIKARILDI

 Kan izlerini takip eden komşuları buldu! Talihsiz adamı defalarca bıçaklayıp öldürmüşler

Kan izlerini takip eden komşuları buldu! Talihsiz adamı defalarca bıçaklayıp öldürmüşler

 Son dakika! ARNAVUTKÖY'DE CİNAYET; EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika! ARNAVUTKÖY'DE CİNAYET; EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title