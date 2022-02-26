Eşi boşanmak isteyince evinin elektriğini, suyunu, doğal gazını kestirdi

ADANA'da esnaflık yapan Ö.F.D., (39) şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında uzaklaştırma kararı aldırıp boşanma davası açan eşi Deniz D. (40) ile oğlunun yaşadığı evin elektrik, su ve doğal gazını kestirdi. Evlendiği günden bu yana eşinin şiddet uyguladığını belirten Deniz D., "Ev eşimin ağabeyinin üzerine olduğu için tekrar elektrik, su ve doğal gaz abonesi olamıyorum. Kira sözleşmesi istiyorlar. Eşimin ailesi sözleşme de yapmıyor. Gidecek yerim de param da yok" dedi.

2010'da tanışıp sevgili olan Deniz D. ve oto yedek parçası satan esnaf Ö.F.D., 2015 yılında evlendi. Evlilikten kısa süre sonra iddiaya göre Ö.F.D., eşine şiddet uygulamaya başladı. Sık sık kavga eden çift ailelerin de araya girmesiyle tekrar barıştı. Çiftin 2017'de bir erkek çocuğu dünyaya geldi. 2018'de Ö.F.D. işten eve geldiği bir gün tartıştığı Deniz D.'yi darbetti. Genç kadının çığlıklarını duyan komşuları durumu polise haber verdi. Şikayetçi olan Deniz. D., ardından boşanma davası açtı. Ailelerin tekrardan araya girmesiyle Deniz D. boşanmaktan vazgeçip davayı geri çekti.

Oturdukları evlerini 2019'da düğünde takılan altınları bozdurup, biriktirdikleri parayla aldıklarını ancak eşinin evi babasının üzerine yaptığını ileri süren Deniz D., "Babası ölünce evi ağabeyi miras olarak almış. Eşim de hakkını ağabeyine devretmiş. Bu durumdan bile haberim yoktu. Ev eşimin ağabeyinin üzerine olduğu için tekrar elektrik, su ve doğal gaz abonesi olamıyorum. Kira sözleşmesi istiyorlar. Eşimin ailesi sözleşme de yapmıyor. Kış günü çocuğumla perişan olduk. Ne yapacağımı bilmiyorum. Gidecek yerim de param da yok. Komşularımın, kardeşlerimin yardımıyla ayakta kalmaya çalışıyorum. Çocuğum çok üşüyor. 'Anne neden televizyonumuz çalışmıyor? Neden komşuda banyo yapıyoruz?' diye soruyor.