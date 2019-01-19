Eşi Boşanma Davası Açan Adam İntihara Kalkıştı

Eşi boşanma davası açan adam intihara kalkıştı

Boşanmak üzere olan eşi ikna etti

"Davamdan vazgeçiyorum" deyince atlamaktan vazgeçti

ADIYAMAN - Eşi boşanma davası açan şahıs çatıya çıkarak intihar etmek istedi. Şahsı intihar girişiminden boşanmak üzere olan eşi ikna etti.

Olay, Atatürk Caddesi Adıyaman Belediyesi karşısında ki 5 katlı binada gerçekleşti. Eşinin kendisine boşanma davası açması ve eşinden ayrılmak istemeyen Mehmet Yalçıntaş isimli vatandaş 5 katlı binanın üzerine çıktı. Yaklaşık 2 saat boyunca polis ikna için uğraştı. Olayı gören Mezarlık Cami İmamı Tahir Durmuş'da binanın üzerine çıkarak şahsa dini yönden intiharın sakıncalığı olduğunu söyledi.

Olay yerine gelen polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı gerekli önlemleri aldı. İkna olmayan ve eşini olay çağıran şahsın eşi Esengül Yalçıntaş olay yerine geldi.

Olay yerine gelerek binanın üzerine çıkan şahsın eşi, "Davamdan vazgeçiyorum, seni affettim" demesinin ardından şahıs intihar girişiminden vazgeçti. Şahıs ambulansa bindirilerek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA