Burada Kimse Sağ Kalmayacak' Diyerek Katliam Yapmıştı! Yakalandı

ADANA'da kendisine boşanma davası açan 23 yıllık eşi Ayla Öneker (39) ile baldızı Reyhan İrketi (51) ve kayınbiraderi İzzettin Bahri İrketi'yi (45) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Mehmet Öneker, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Olay, 7 Nisan günü Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Plastik malzeme üreticisi Mehmet Öneker, geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan 3 çocuğunun annesi Ayla Öneker ile konuşma bahanesiyle kayınvalidesi Hacer İrketi'nin evine geldi. Hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Öneker, belindeki tabancayı çekip, "Burada kimse sağ kalmayacak" diye bağırdı. Karşısına çıkan eşi Ayla Öneker'i, baldızı Reyhan ve kayınbiraderi İzzettin Bahri ile kayınvalidesi Hacer İrketi'yi vuran Öneker, kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayla Öneker ile İzzettin Bahri İrketi'nin yaşamını yitirdiği saptanırken, yaralanan Reyhan İrketi ile annesi Hacer İrketi ise hastaneye kaldırıldı. Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Reyhan İrketi de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olayın ardından kaçan Mehmet Öneker'in yakalanması için Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla özel ekip kuruldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri'nin başında olduğu ekip, Öneker'in, Yeşilyurt Mahallesi'nde arkadaşı Gökhan T.'nin evinde gizlendiğini belirledi. Düzenlenen operasyonla Mehmet Öneker gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, olayda kullanıldığı sanılan tabanca ele geçirildi. Mehmet Öneker ve Gökhan T. sağlık kontrolününün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA