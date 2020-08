ESHOT'ta yeni atamalar İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, organizasyon şemasını revize etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, organizasyon şemasını revize etti. Hizmet kalitesinin artırılması hedefiyle daire başkanlıkları seviyesinde görev değişiklikleri yapıldı.

İzmir'de toplu ulaşımın can damarı konumundaki ESHOT Genel Müdürlüğü, hem organizasyon şemasını revize etti hem de daire başkanlıkları seviyesinde değişiklikler yaptı. Daha önce 12 olan daire başkanlığı sayısı 14'e çıkarılırken, bir daire başkanlığının da ismi değişti. Dört daire başkanı dışındaki daire başkanları, farklı daire başkanlıklarına atandı. ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, 77 yıllık köklü geçmişe sahip ESHOT Ailesin'in İzmirlilere sunduğu toplu ulaşım hizmetinin konforunu ve kalitesini sürekli artırma misyonuyla çalıştığını vurguladı, "Attığımız her adım, aldığımız her karar, bu misyona katkı içindir" dedi.

Toplamda üç genel müdür yardımcısına bağlı olarak görev yapacak daire başkanlıklarını üstlenen isimler şöyle:

Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı: Ceyhun Minareci

Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı: Hakan Uzun

Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı: Kadir Yıldız

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı: Semih Kök

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı: Sevcan Tınaztepe

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı: Cemal Mete

Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı: Erdal Kukul

Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı: Vahyettin Akyol

Satınalma Dairesi Başkanlığı: Tamer Nurgöz

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı: Belma Özeş

Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı: Özkan Dönmez

Hizmet İyileştirme Dairesi Başkanlığı: Pınar Meriç

Ulaşım Yatırımları Dairesi Başkanlığı (Yeni): İbrahim Yetmen

Ulaşım Teknolojileri Dairesi Başkanlığı (Yeni): Çağrı Çelik - İZMİR

Kaynak: İHA