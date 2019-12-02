ESHOT acil durumlara hazır

02.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:48

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü'nün, yasalar gereği düzenli olarak yaptığı acil durum tatbikatları, aksiyon sahnelerini aratmıyor. Gediz Ağır Bakım Tesisleri'ndeki tatbikatta, senaryo gereği 6,3 şiddetinde deprem meydana geldi ve bu nedenle merkez ambarda elektrik sisteminde yangı çıktı. Personel, yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen alevleri fark ederek panik yapmadan ambarı terk etti ve itfaiyeyi çağırdı. Öte yandan yangın söndürmede ve tahliyede görevli personel ambara girerek, söndürme tüpleriyle yangına ilk müdahalede bulundu.

Güvenli alanda toplanan çalışanlar sayıldı ve tatbikat gereği sayı eksik çıktı. Eksik personelin bulunması için çalışmalar başladı. Yeri tespit edilen yaralı personele sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra personel, ambulansla hastaneye gönderildi. ESHOT Genel Müdürlüğü, bu tatbikatlar yardımıyla olası acil durumlar karşısında hazır olmayı hedefliyor.

Kaynak: Bültenler