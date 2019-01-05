Esgin Uludağ Üniversitesi Öğrencileriyle Buluştu

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Görükle Gençlik Merkezi ve Uludağ Üniversitesi'nde gençlerle buluştu. Esgin, "Gençlerimizin enerjisine ve potansiyeline inanıyoruz. Bu yüzden Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonunu gençlerimize emanet ediyoruz" dedi.

Bursa'da toplumun her kesimiyle buluşmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi'nin Görükle'de hizmete açtığı Gençlik Merkezi'nde Uludağ Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Tuncay Kiraz ve İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Köse'nin de katıldığı buluşmada konuşan Esgin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bizler siz gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonunu siz gençlerimize emanet ediyoruz" dedi.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu öğrencilerinin düzenlediği "Yeni Hükümet Sisteminde Parlamentonun Rolü" konulu konferansta konuşan Esgin, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Türkiye artık etkin, hızlı ve güçlü bir yürütme modeli ile tanıştı" dedi.

Ulaşım projelerine yakın takip

Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F Dekanı Prof. Dr. Tayyar Arı'nın moderatörlüğünü yaptığı konferansta öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Esgin, bir öğrencinin ulaşımla ilgili sorusu üzerine, "Bursa'nın hızlı tren, havayolu ve otoyol ulaşım projelerini yakından takip ediyorum. İstanbul-Bursa-İzmir otoyolumuzu kısmetse 29 Ekim 2019 yılı Cumhuriyet Bayramımızda hizmete açmayı hedefliyoruz. Hızlı tren projesi de hükümetimizin planlamasında 2021 yılı olarak görülüyordu. Bunun 2020 yılına çekilmesi için Ankara'da yoğun çalışmalar yaptık. Kısmetse hızlı treni de yine 29 Ekim 2020 yılı Cumhuriyet Bayramı'nda Bursa'ya kazandırmayı amaçlıyoruz. Böylece Cumhuriyet Bayramlarımızda artık güzel bir geleneği de büyük hizmetlerimizle devam ettirmiş olacağız. Bursa'nın havayolunu daha etkin olması için yeni uçuşları hayata geçirdik. Gençlerimizden ve tüm Bursalı vatandaşlarımızdan havalimanımıza sahip çıkarak havayolu ulaşımında Bursa Havalimanını kullanmanızı tavsiye ediyorum" dedi.

Gemlikli bir öğrencinin ilçenin sorununu aktarması üzerine AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ı arayan Esgin, öğrenci ile Milletvekili Işık'ı telefonda görüştürdü. Esgin, bir başka öğrencinin Sivas'la ilgili bir talebi üzerine öğrenciyi Sivas Milletvekilleri ile görüştürme sözü verdi. - BURSA

Kaynak: İHA