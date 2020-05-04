Esgin'den muhalefete Şehir Hastanesi cevabı
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Esgin'den muhalefete Şehir Hastanesi cevabı

Esgin'den muhalefete Şehir Hastanesi cevabı
04.05.2020 15:41 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:41

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Korona virüs salgını sürecinde sağlık sistemi üzerinden Şehir Hastaneleri polemiği yapan muhalefete seslenerek, "Bugün;

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Korona virüs salgını sürecinde sağlık sistemi üzerinden Şehir Hastaneleri polemiği yapan muhalefete seslenerek, "Bugün; ileri yaşlılarını, tükenen sağlık sistemleri nedeniyle hastaneye kabulünü yapamayan Fransa, İspanya ve İtalya'da acaba bu hastanelerin değeri ne olurdu?" dedi.

Bursa'da katıldığı canlı yayında soruları cevaplayan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Türkiye'nin Korona virüs salgınıyla mücadelesinde güçlü sağlık alt yapısı ve Şehir Hastaneleri'nin önemli avantajlar sağladığına dikkat çekti. Türkiye'nin salgın sürecinde de sağlık yatırımlarına aralıksız devam ettiğini ifade eden Esgin, şunları söyledi:

"Türkiye'nin salgınla mücadelede Dünya Sağlık Örgütü ve gelişmiş ülkelerin takdirle izlediği bir süreci başarıyla yönetiyor. Türkiye, hem bu süreçte sağlık hizmetlerini sürdürürken bir yandan da güçlü sağlık yatırımlarına devam ediyor. Korona virüs sürecinde özellikle milletimizin hizmetine sunulan 600 yataklı eski adı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi ile 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip İstanbul'daki Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hizmete açtık. Bursa yerelinde de, 18 yıllık AK Parti iktidarımız süresince 26'sı hastane olmak üzere 68 yeni sağlık yatırımı gerçekleştirdik. Bursa'da 17 ilçemizin tamamında hastane yatırımlarımız mevcut. Harmancık Devlet Hastanesi için de Sağlık Bakanlığımız Haziranda ihaleye çıkıyor. İnşaat süreçleri devam eden Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi ve Büyükorhan Devlet Hastanesi'nin ikmal ihalesini önümüzdeki ay yapıyoruz. Yaşadığımız bu salgın sürecinde, Şehir Hastaneleri üzerinden bir polemiği gündeme getirme anlayışı içinde olan muhalefeti milletimizin ferasetine havale ediyoruz."

Muhalefet değil, birlik beraberlik zamanı

Dünyanın hiçbir yerinde; böyle bir dönemde, insan hayatı üzerinden siyasi ranta dayalı muhalefet anlayışı, kabul edilemez olduğunu belirten Esgin, "Hiçbir şey insan hayatından daha kutsal ve anlamlı olamaz. Bugün; ileri yaşlılarını, tükenen sağlık sistemleri nedeniyle hastaneye kabulünü yapamayan Fransa'da, İspanya ve İtalya'da acaba bu hastanelerin değeri ne olurdu? Herşeyi konuşup tartışabiliriz, fakat şuan siyaset yapma zamanı değil, şuan birlik ve beraberlik içerisinde salgınla mücadele etme zamanıdır" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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