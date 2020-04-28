Esgin'den çifte bayram müjdesi
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Esgin'den çifte bayram müjdesi

Türkiye'nin korona virüsle mücadelesinde tünelin ucunun göründüğünü belirten AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Bursa'da da geçtiğimiz hafta başlayan immun plazma tedavisinde hasta talepleri en hızlı şekilde karşılanıyor.

Esgin'den çifte bayram müjdesi
28.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:54

Türkiye'nin korona virüsle mücadelesinde tünelin ucunun göründüğünü belirten AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Bursa'da da geçtiğimiz hafta başlayan immun plazma tedavisinde hasta talepleri en hızlı şekilde karşılanıyor. Yeterli sayıda plazma bağışçımız var. Bu süreçte bölgemizdeki diğer şehirlere plazma tedariki yapıyoruz. Halkımız da alınan tedbir ve önlemlere harfiyen uyduğu sürece çifte bayramı hep birlikte yaşarız" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Türkiye'nin korona virüsle mücadelede başarılı sonuçlar almaya başladığını ifade ederek, tünelin ucunun göründüğünü söyledi. Esgin, "Bursa'da salgınının görülmeye başladığı ilk günden bu yana vaka artış ve ölüm artış hızında Türkiye ortalamasının altında seyrediyor. Bu noktada hem Valiliğin hem de İl Sağlık Müdürlüğü'nün aldığı tedbirler ile birlikte filyasyon takibinin başarıyla uygulanması, sağlık çalışanlarımızın ve hastanelerimizin pandemi sürecindeki başarılı çalışmaları, hemşehrilerimizin sokağa çıkma yasağı ve diğer alınan tedbirlere uyması ilimizdeki hızlı düşüşün en önemli göstergesidir" diye konuştu.

Türk bilim insanlarının salgınla mücadelede aşı konusunda çalışmalarına devam ettiğini belirten Esgin, "Hükümetimizin de büyük destek verdiği yerli aşı çalışmalarımızı yıl sonunda tamamlayacağız. Bu noktada ilaç tedariğimizde de herhangi bir sıkıntı yok. Türkiye olarak immun plazma tedavisinde de önemli aşamalar kaydettik. İlk immün plazma tedavisi uygulanan hasta korona virüsü yendi. Bursa'da da geçtiğimiz hafta başlayan immun plazma tedavisinde hasta talepleri en hızlı şekilde karşılanıyor. Süreci Sağlık Bakanlığı ve Kızılay çok iyi yürütüyor. Bursa'da plazma bağışçısı noktasında da sıkıntı yaşamıyoruz. Sadece Bursa değil tüm civar şehirlere plazma tedariğini en hızlı şekilde gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Salgınla mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın süreci en iyi şekilde yürütmesiyle birlikte ülke olarak başarılı bir sınav verildiğini belirten Esgin, "Bu noktada fedakar doktor ve sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın yetkilileri ve çalışanları görevlerini layıkıyla yerine getiriyorlar. Halkımız da alınan tedbir ve önlemlere harfiyen uyduğu sürece inanıyorum ki Mayıs ayı sonunda önemli ölçüde rahatlarız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi çifte bayramı hep birlikte yaşarız" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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