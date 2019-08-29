29.08.2019 14:41

Esgin 1 yıllık milletvekilliğini değerlendirdi

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin:

"Hesap verebilir olmak önemli"

"Doluluk oranlarıyla Bursa'ya yeni hatlar alacağız. Samsun, Adana ve Sivas'a da inşallah uçuşlar olacak"

"Çekirge Devlet Hastanesi 1,5 yıl içerisinde taşınacak. Devlet Hastanesi'ni de en kısa sürede güçlendirilerek 400 yataklı bir hastane olacak"

"Hızlı trende alt yapıda yüzde 76'lara gelindi. Üst yapının da iki yıl içerisinde bitmesini hedefliyoruz"

BURSA - AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, bir yıllık milletvekilliği sürecini değerlendirdi.

Basın mensupları aracılığıyla Bursalılara hesap veren Esgin, "Milletvekilliğimizde iki şey düşündük. Birincisi hesap vermek. Hesap verebilir olmak önemli bir noktadır. Ben bugün bir yıllık süreci Bursalıları hemşerilerime hesap verebilmem için önemli bir fırsat olarak görüyorum. Hesap vermeyi çok rahatlatıcı bir olgu olarak değerlendiriyorum. Siyasetten anladığımız tek şey, millete ve memleketimize hizmet etmek. Bir hekim olarak iyi bir dinleyiciyim. Çok sayıda vatandaş, muhtar, dert dinledik" dedi.

"İletişim çok önemli"

Bursa'da bir yıllık sürede 221 mahalleye ziyarette bulunduklarını ifade eden Esgin, "Sadece o mahalleyi değil, etrafındakileri de ilgilendiren toplantılar gerçekleştirdik. Yerinde incelemeler yapıp, sahaya hakim oluyoruz. Hangi ilçede bu çalışmayı yapıyorsak, o ilçenin belediye başkanlarını ziyaret ediyoruz. Yapılması gerekenleri takip ediyoruz. O günün sonunda 7-8 meseleyi hallediyoruz. İletişim çok önemli. Açık olması meselelerin çözümünde etkili oluyor" diye konuştu.

Yurt dışına uçuş müjdesi

Bursa Havaalanı ile ilgili bilgiler veren Esgin, "Havaalanında birkaç yıl içerisinde 4 Anadolu şehrinde başlayıp, bugün 6 Anadolu şehrine uçaklar gidiyor. Yüksek doluluk oranında seferler devam ediyor. Çok sayıda hemşeri derneğimizden diğer Anadolu şehirlerine talep geliyor. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havaalanı çok önemli. Ama Bursa'yı onlarla kıyaslamıyoruz. Bu doluluk oranlarıyla Bursa'ya yeni hatlar alacağız. Samsun, Adana ve Sivas'a da inşallah uçuşlar olacak. Yurt dışı olarak Filibe, Üsküp, Moskova, Almanya ve Paris uçuşları Bursa'dan düzenli tarifeler olarak öncelikli uçuşlarımız. Bursa havaalanına sahip çıkılması yönünde çalışmalarımız oldu" açıklamasını yaptı.

Bursa'nın kış, doğa, inanç, kültür, tarih ve sağlık turizminin bütün alt başlıklarını yapabilecek bir potansiyeli olduğunu vurgulayan Esgin, onun için güçlü siyasete lüzum olduğunu vurguladı. Esgin, Şehir Hastanesi'nin her yerde yapılamayan tedavi ve teşhis işlemlerinin ortaya konulacağı bir kamu yatırımı olduğunu anlattı. Bursa'nın önemli orman varlığı olan şehir olduğunu dile getiren Esgin, Mudanya ilçesinde iki kez orman yangını olduğunu ve bütün yerlerin hemen ağaçlandırıldığını söyledi. Esgin, devletin bu anlamda kurumsal yapısal ve hassasiyeti olduğuna işaret etti.

"Hızlı trendeki süreci yakından takip ediyoruz"

Hızlı tren projesi ve otoyol ile ilgili konuşan Esgin, "Bu bölge çok önemli. Bir uluslararası bir otomotiv şirketi bu bölgeye geliyor. Otoyolu sadece ücretlerle değerlendirmek doğru değil. Ben bölgeye çok sık gidiyorum. Sürekli kamu yolunu kullanıyorum. Pazar akşamları Karacabey'den buraya 2 saatte geliyorduk. Şu an iki yolu da kullanıyorum. Keşke otoyol açılmasıydı düşüncesi doğru değil. Hızlı tren, havaalanına kargo entegrasyonu önemli. Hızlı tren, buradan Bandırma'ya devam edecek. Alt yapıda yüzde 76'lara gelindi. Üst yapının da iki yıl içerisinde bitmesini hedefliyoruz. Bir gecikme vardır. Bunun gerekçeleri vardır. Hiçbir gerekçe başarı öyküsünü engelleyemez. Bu süreci yakından takip ediyoruz. Buradaki bir gecikmeye Bursa olarak tahammülümüzün olmadığını söyleyeyim. Sanayi bölgelerimizde otoyolumuzun bağlantılarını takip ediyoruz. Hasanağa Akçalar, Demirtaş Organize Sanayi, Teknosap-Deri OSB, Mustafakemalpaşa Organize Sanayi bağlantısı otoyolla ilgili önemli hedeflerimizi oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.

"Çekirge Devlet Hastanesi 1,5 yıl içerisinde taşınacak"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, sağlık sisteminde birinci, ikinci ve üçüncü basamak sistemlerinin olduğunu ifade ederek, son yıllarda önemli adımlar attıklarını açıkladı. Hastanelerin kapatılması konusuyla ilgili fiziki ömrünü tamamlamış binalardaki sağlık hizmeti verilmeyeceğini söyleyen Esgin, Çekirge Devlet Hastanesi'nin 1,5 yıl içerisinde taşınacağını, Devlet Hastanesi'nin de en kısa sürede deprem güçlendirmeleri yapılarak 400 yataklı bir hastane olacağını vurguladı. Ayrıca Esgin, bu zamana kadar kamuya ait eski hastanelerin satılmadığını vurguladı.

Yeni emniyet müdürü ile ilgili soruya Esgin, "Emniyet müdürü ile ilgili süreç gecikti. Ama burada asayiş ile ilgili bir mesele yok. En kısa sürede atanacak. Genel müdürümüzün değişikliği gecikmenin sebebi olabilir. Uyuşturucu ve şiddet konusunda hep birlikte hareket etmeliyiz. Teknoloji bağımlığına da müdahale edilmesi gerekiyor" diye cevapladı.

Kaynak: İHA