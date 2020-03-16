ESEV Eğitimleri Şehir Ekranı TV'de Esenler Belediyesi Sanat Evi eğitimleri, Şehir Ekranı TV'den canlı yayınlanmaya başladı.

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Korona virüs ile ilgili ülkemizde de her kurum ve kuruluş üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışıyor. Sağlık Bakanlığı'nın bu kapsamda almış olduğu sanatsal ve kültürel faaliyetleri durdurma kararıyla Esenler Belediyesi Sanat Evi harekete geçti.

Esenler Belediyesi Sanat Evi, devletin Korona virüsle mücadele amacıyla almış olduğu karar doğrultusunda 30 Mart 2020 tarihine kadar ara verilen derslerini, 16 Mart'tan itibaren Şehir Ekranı TV üzerinden uzaktan eğitim sistemiyle yapmaya başladı. 16 Mart Pazartesi sabahı yağlı boya eğitimiyle başlayan uzaktan eğitimler, gün boyunca diğer branş eğitmenlerinin katılımlarıyla devam edecek. Piyanodan kemana, gitardan bağlamaya, filografiden karikatüre, ahşap rölyefden kara kaleme, fotoğrafçılıktan radyo programcılığına ve daha bir çok dalda eğitime Şehir Ekranı TV'nin canlı yayınlarından ulaşılabilecek.

Esenler Belediyesi, tüm Esenlerli vatandaşları sanatla buluşturmak, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalarına her türlü olumsuz koşula rağmen hız kesmeden devam edecek.

Kaynak: Bültenler