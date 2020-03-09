ESEV'den "Kadınlar Günü"ne Özel Sergi Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) öğrencilerinin, Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırladığı "Ahsen-Hayata Hayat Verenler" adlı resim sergisi, Bağımsız Sanat Vakfı'nda ziyarete açıldı.

ESEV öğrencilerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırladığı resim sergisi İstanbul Fatih'te bulunan Bağımsız Sanat Vakfı'nda sanatseverlerle buluşturdu. ESEV'de eğitim alan resim öğrencilerinin kişisel çalışmalarının yer aldığı serginin açılışına ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür, ESEV resim eğitmeni Kader Peker, Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı Hülya Yazıcı ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Tablolarda Hem Yöresel Hem de Modern Kadınlarımız Var

Günlük hayatta kadının yeri, sıcak bir yuva, anne-çocuk ilişkisi, geleneksel ve modern kadın temalı 31 eserin yer aldığı serginin küratörlüğünü ESEV resim eğitmeni Kader Peker üstlendi. Geçen aralık ayından bu yana sergiye hazırlandıklarını belirten Peker, "Serginin içeriğinde kadına şiddeti çok fazla işlemek istemedik. Bunu zaten çok fazla olaylarda, her yerde duyuyoruz. Bunu yansıtmaktansa insanlara güzel anlarını hatırlatalım dedik. Hem modern kadınlarımız hem de yöresel kadınlarımız var tablolarımızda. Her birinin hayatını harmanlayıp sunmak istedik. Hem özgün çalışmalar, hem de prodüksiyonlarımız var. Eserleri yapan arkadaşlarımızın çoğu 40 yaş üzerinde ve bu onlar için büyük bir başarı'' şeklinde konuştu.

Öğrencilerim Artık Profesyonel Ressamlığa Aday

Daha önce de öğrencileriyle birlikte Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde birçok kez sergi açtıklarını kaydeden Kader Peker, şöyle devam etti:

"Sergide eser yapan öğrencilerim arasında 5-6 yıl boyunca eğitim alanlar var. Onların bu sergiyle birlikte biraz öz güvenleri yerine gelsin istedik. Çünkü içlerinde artık profesyonel ressamlığa aday olanlar var. Farklı yerlerde sergi açarak, onların biraz yollarının açılmasını istiyorum. Sergide teknik olarak da bir illüstrasyon eserimiz dışında akrilik, yağlı boya, pasta rölyef ve marker kalem malzemelerini kullandık."

Kadın Toplumu Güzelleştirir

Serginin açılışına katılan ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür de kadının hayat demek olduğuna dikkat çekerek, "Merhametin kaynağı kadındır. Merhamet, iyilik, şefkat adına ne varsa toplumu güzelleştiren kadındır. Onun için kadınların tüm bu güzel muhtevaları bir araya getirmesi manasıyla sergiye 'Ahsen' adını verdik. Biliyorsunuz ahsen, Arapça manasıyla 'en güzel' demektir" ifadelerini kullandı.

ESEV'de yaklaşık 4 yıldır eğitim alan ve sergiye 2 eseriyle katılan Mali Müşavir Sebahat Erdem Bakır, "Hem çalışan hem üreten hayatın içerisinde dolu dolu yeri olan kadının toplumda kıymetinin çok fazla bilinmediğini düşünüyorum. Bu konuda bir şeyler yapmak adına kadınların yaşamlarını resimlerime yansıtmaya çalışıyorum" dedi.

22 Mart'a Kadar Açık

19-61 yaş aralığındaki 26 öğrencinin farklı tekniklerle hazırladığı 31 eserin yer aldığını sergi, 22 Mart'a kadar Bağımsız Sanat Vakfı'nda ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Bültenler