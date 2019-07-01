ESET zararlı kripto para madenciliği yazılımı LoudMiner'la ilgili uyardı

Kaynak: DHA

Antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu ESET, LoudMiner adlı zararlı kripto para madencilik yazılımıyla ilgili kullanıcıları uyardı.Bir çapraz platform kripto para madenciliği yazılımı olan LoudMine, hem MacOS hem de Windows işletim sistemleri üzerinde kripto para madenciliği yapabilmek için QEMU sanal makine yazılımı kullanıyor. Kendi kendini güncellemek için de gömülü bir kullanıcı adı ve özel SSH anahtarı ile SCP'den (Güvenli Dosya Kopyası) faydalanıyor.LoudMiner, müzisyenler, kayıt sanatçıları ve medya kuruluşlarının da sıklıkla tercih ettiği VST (Virtual Studio Technology) adı verilen bir ses yazılımının korsan kopyaları ile birlikte bulaşıyor ve bulaştığı makineleri kripto madenciliği için kullanıyor. ESET, kullanıcıların güvenliğini sağlamak için ticari yazılımların korsan kopyalarının asla indirilmemesini öneriyor.ESET Güvenlik Araştırmacısı Marc-Etienne M. Léveillé, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:"LoudMiner, daha yüksek bir işlem gücüne sahip olduğu varsayıldığı için genellikle audio uygulamalarının yüklü olduğu makineleri hedefler. Bu uygulamalar genellikle karmaşıktır ve yüksek CPU tüketimine sahiptir. Bu nedenle kullanıcılar bu etkinliği alışılmadık bulmazlar. Kripto para madenciliği için sanal gerçeklik uygulamalarını kullanmak oldukça dikkat çekicidir ve daha bu önce gördüğümüz bir şey değildir."- İstanbul