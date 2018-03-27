Eset Uyarıyor: Dijital Para Üretiyorsunuz Haberiniz Yok

Global anti virüs yazılım kuruluşu ESET, son tehdit raporunda, yüzde 17'lik bir rakamla kripto para madenciliğinin dünyanın "en yaygın görülen siber tehdidine" dönüşmüş olduğuna dikkat çekti ve kullanıcıları "izinsiz kripto para madenciliğine" karşı uyardı.

Bilgisayarların yavaşlama, aşırı ısınma, normal olmayan davranışlar sergileme veya elektrik faturalarının normalden daha yüksek gelmesi durumlarının farkında olmadan başkaları için kripto para üretimi sebebiyle oluştuğu uyarısında bulunan global aniti virüs markası ESET, bu durumlara sebep olan zararlı yazılımı "JS/CoinMiner" olarak etiketledi.

ESET Türkiye İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen'in verdiği bilgiye göre CoinMiner, bilgisayar kullanıcısının bilgisi olmadan kripto para birimi madenciliği gerçekleştiren bir zararlı yazılım ve ESET raporuna göre ise CoinMiner yüzde 17'lik bir rakamla en yaygın görülen siber tehdit olarak görülüyor.

Şirketler daha büyük hedef

Raporda şirketlerin sahip olduğu gelişmiş dijital sistemlerin, evlerde kullanılan bireysel sistemlere oranla daha yüksek kapasitelere sahip olması sebebiyle siber korsanlar açısından kripto para üretmek için şirket kaynaklarını kullanmanın daha cazip olduğu da yer aldı.

Nasıl bulaşıyor?

ESET Türkiye İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen'in verdiği bilgiye göre, JS/CoinMiner enfekte web siteleri üzerinden bulaşıyor. Özellikle ücretsiz indirilebilen uygulamalar, ücretsiz film veya maç yayını yapan web sayfalarında bu zararlıya daha sık rastlanıyor. Sıklıkla 'Coinhive' isimli JavaScript kod parçacığı web sayfalarına enjekte edilerek Monero adlı kripto para biriminin madenciliği yapılabiliyor.

Son 6 ayda giderek artan bir grafiğe sahip olan JS/CoinMiner'ın, Ocak ayı içinde 33 binden fazla web sitesini etkilediği ve bunların arasında iki bin 500 de alışveriş sitesi bulunduğu bildiriliyor. Ayrıca yine kullanıcının izni olmadan indirilen bazı uygulamaların içine enjekte edilen tarayıcı eklentileriyle de aynı zararlı işlem yapılabiliyor.

Nasıl korunmalı?

ESET uyarısında proaktif güncelleme yapan anti virüs ve internet güvenliği yazılımlarının tercih edilmesi gerektiği vurgulanırken, lisanslı bireysel ve kurumsal ESET kullanıcılarının, JS/CoinMiner ve onun başka versiyonları Win32/CoinMiner ve Win64/CoinMiner gibi versiyonlara karşı korunduğunun altı çizildi. Bununla birlikte işletim sistemi ve kullanılan yazılımlara ilişkin yamaların yapılması, güncellemelerin takip edilmesi büyük önem taşıdığı belirtildi. (Fotoğraflı) - İstanbul