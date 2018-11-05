Eset, Siber Tehdidi Şirkete Ulaşmadan Engelliyor

Dünyada 500 bine yakın işletmenin sistemlerini koruyan ESET, yeni çözümleri arasında yer alan ESET Dynamic Threat Defense uygulamasıyla sıfır gün ve fidye yazılımı gibi siber tehditleri, henüz yerel ağa ulaşmadan analiz ediyor ve engelliyor.

Eset, Siber Tehdidi Şirkete Ulaşmadan Engelliyor

Dünyada 500 bine yakın işletmenin sistemlerini koruyan ESET, yeni çözümleri arasında yer alan ESET Dynamic Threat Defense uygulamasıyla sıfır gün ve fidye yazılımı gibi siber tehditleri, henüz yerel ağa ulaşmadan analiz ediyor ve engelliyor.

Kaynak: Dunya.com

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