Eset, Siber Tehdidi Şirkete Ulaşmadan Engelliyor
Dünyada 500 bine yakın işletmenin sistemlerini koruyan ESET, yeni çözümleri arasında yer alan ESET Dynamic Threat Defense uygulamasıyla sıfır gün ve fidye yazılımı gibi siber tehditleri, henüz yerel ağa ulaşmadan analiz ediyor ve engelliyor.
Dünyada 500 bine yakın işletmenin sistemlerini koruyan ESET, yeni çözümleri arasında yer alan ESET Dynamic Threat Defense uygulamasıyla sıfır gün ve fidye yazılımı gibi siber tehditleri, henüz yerel ağa ulaşmadan analiz ediyor ve engelliyor.
Kaynak: Dunya.com