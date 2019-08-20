ESET, Borussia Dortmund'un şampiyon ortağı oldu

20.08.2019 09:47

Antivirüs ve internet güvenliği markası ESET, yeni futbol sezonunda Almanya'nın en heyecan verici takımlarından biri olan Borussia Dortmund ile işbirliği yapıyor. ESET, önümüzdeki üç sezon boyunca takımın yeni Şampiyon Ortağı (Champion Partner) oldu. ESET, sekiz defa Alman Şampiyonu olan takımın hayranlarını Bundesliga'daki maçlarında çeşitli etkinliklerle destekleyecek.

ESET gibi Dortmund'da tutkulu hayranlara sahip

"Borussia Dortmund, Avrupa kulüp futbolunun en popüler ve sevilen takımlarından biridir" diyen ESET CEO'su Richard Marko, "ESET'de tıpkı BVB gibi tutkulu hayranlara sahip. Borussia Dortmund'a sponsor olmak, futbolun tadını çıkarmak isteyen pek çok hevesli taraftar ile tanışmak ve onların ister sahada, ister siber dünyada güvende kalmalarını sağlamak için ideal bir tercihtir" açıklamasını yaptı.

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke ise şunları kaydetti: "ESET ve BVB, uluslararası bir anlaşma ile birleşti. Burada, kendi alanlarında popüler iki marka buluşuyor. ESET; güven, tutku, cesaret ve dürüstlük gibi BVB'nin altına imzasını attığı değerleri temsil ediyor. ESET'i Şampiyon Ortakları ekibimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz."

Gerçek aşk gerçek güvenlikle buluşuyor

ESET, BVB ile güçlerini birleştirerek futbol ve internet güvenliği dünyasını daha da yakınlaştırıyor. Bu, özellikle mobil cihazlarda maç seyretmek, taraftarlarla çeşitli sosyal sitelerde bir araya gelmek ve artık oyunun bir parçası haline gelmiş koleksiyonları satın almak gibi yeni nesil etkinlikler söz konusu olunca önemli. Taraftarlar, BVB maçları sırasında siber güvenlik ve futbol konusunda hem çevrimiçi hem de çevrimdışı etkinlikler görecekler.

İlk maçta taraftarlar ESET bisikletleriyle taşındı

Borussia Dortmund'un 17 Ağustos'ta FC Augsburg takımıyla yaptığı ilk karşılaşmada, her iki kulüpten bin 500'ü aşkın taraftar, Dortmund'un ana tren istasyonundan stadyuma ESET'in 'rickshaw' bisikletleriyle ücretsiz ve tamamen çevreci bir yaklaşımla taşındı.

Kaynak: Bültenler