ESET: Bayram tatili öncesi dijital bahar temizliği yapın

– Slovakya merkezli antivirüs ve internet güvenliği şirketi ESET, dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi daha yüksek performans ve daha güvenli bilgisayar, telefon ve tablet kullanımı için dijital bahar temizliği yapılması gerektiğini duyurdu.

ESET'ten yapılan açıklamada söz konusu temizlik kapsamında alınabilecek önlemler şöyle sıralandı:

"-Parola değişikliği yapın: Şifre ve parolalarımız, siber saldırılar karışında en önemli güvenlik kalkanlarından biri olmayı sürdürüyor. Bu nedenle üşenmeyin, e-postalarınızda, sosyal medyada, alışveriş ve bankacılık işlemlerinizde kullandığınız parolaları yenileyin. Şifrelerinizi '123456' gibi basit değil, harfli-rakamlı karmaşık şekilde oluşturun.

"- Telefonunuza bilgisayar muamelesi yapın: İnternete artık telefondan bağlanıyoruz. Hatta telefonlar sayesinde her an online durumdayız. Siber suçlular da bunun farkında. Bilgisayara yönelik siber tehditlerin neredeyse tamamı artık telefon ve tabletlere uyarlandı, hatta telefonlara özgü saldırılar da gelişti. Bu nedenle telefonunuza bilgisayar muamelesi yapın ve bir mobil güvenlik yazılımıyla koruyun.

"- Masaüstünü boşaltın: Bahar temizliğine önce bilgisayarın masaüstünü temizlemekle başlayın. Gereksiz dosyaları silin, kullanmadığınız programları denetim masasındaki 'Program Kaldır' bölümünden kaldırın. Geçici dosyalarınızı temizleyin ardından çöp sepetini boşaltın. Aynı işlemi tablet ve telefonlarınıza da uygulayın. Yer kaplayan ve performans emen gereksiz uygulamaları silin.

"- Yedekleyin: Önemli verileri ve fotoğraflarınızı mutlaka başka bir dijital ortam veya cihaza yedekleyin. Böylece bilgisayarınız, tabletiniz ya da akıllı telefonunuz bozulduğu veya kaybolduğu zaman verilerinizi de kaybetmemiş olursunuz.

"- Güncelleyin: Hem işletim sistemi hem de kullandığınız yazılımlara yönelik güncelleme uyarılarını dikkate alın ve sistem yamalarını yüklemeyi ihmal etmeyin! İşletim sisteminde oluşan açıklar, siber suçlular tarafından önemli bir virüs bulaştırma aracı olarak değerlendiriliyor.

"- Güncel antivirus yazılımı kullanın: Her gün 350 bin yeni virüs, dijital dünyaya salınıyor. Tek başına mücadele edemezsiniz. Güncel ve lisanslı bir güvenlik yazılımı en yeni saldırılara karşı korunmanıza yardımcı olur.

"- USB, SD kart gibi harici bellekleri tarayın: Virüsler açısından taşıyıcı olabilecek harici bellekleri güncel bir virüs tarayıcı ile kontrol edin, zararlı yazılım varsa temizleyin. Bu bellekler hayatı çok kolaylaştırıyor ve çok kullanılıyor ama tam da bu nedenden ötürü siber suçlular, taşınabilir bellekleri birer virüs bulaştırma aracı olarak sık sık kullanmayı seviyor.

"- Çift faktörlü korumayı etkinleştirin: İki aşamalı kimlik doğrulamayı etkinleştirilerek her bir online hesabınıza özel ve ikinci parola sayesinde ulaşabilir, böylece daha güvenli erişim sağlayabilirsiniz. Apple, Google, Facebook, Instagram ve Twitter, bu imkanı bireysel kullanıcılarına sağlarken, ESET de Secure Authentication yazılımıyla bu hizmeti sunuyor."



Kaynak: DHA