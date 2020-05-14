EsEs taraftarı lösemi çocukları unutmadı Siyah-Kırmızılı renklere gönül veren Eskişehirspor taraftarları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Onkoloji Bölümünde tedavi gören lösemi hastası çocukları ziyaret etti.

Siyah-Kırmızılı renklere gönül veren Eskişehirspor taraftarları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Onkoloji Bölümünde tedavi gören lösemi hastası çocukları ziyaret etti.

Eskişehirspor tribünleri, lösemi hastası çocukları yalnız bırakmadı. Bir grup siyah-kırmızılı taraftar ESOGÜ Onkoloji Bölümünde tedavi gören lösemi hastası çocuklara çeşitli hediyeler götürdü. Tribün haricinde de sosyal farkındalık oluşturmaya gayret gösteren taraftarlar, vatandaşlara donör bağışı konusunda çağrıda bulundu.

"Gönüllü donör olarak bir yavrumuzun hayata tutunmasını sağlayalım"

Konuyla ilgili konuşan Eskişehir Taraftarlar Birliği (ETB) Başkanı Murat Diri, lösemiyle ilgili duyarlı olunması gerektiğini söyledi. Diri, "Elimizden geldiğince çocuklarımızın yüzlerini güldürmek adına bir kaç hediye götürdük. Çocuklarımızın gözlerindeki o ışıltıyı görürken, bir şey yapamamak hepimizi derinden yaralasa da o minicik bedenleriyle verdikleri mücadelede onların yanında olduğumuzu hissettirmek, yüzlerindeki bir kaç saniyelik tebessüm için bile birçok şeyi feda edebileceğimizi hissettik. Binlerce şifa bekleyen insanı gözünün içindeki o umut ışığı sönmemeli. Çileli analarımızın bağrına bastıkları taş sökülüp atılmalı. Bugün çok iyi anladık ki on binlerce hasta donör bekliyor. Sizlerden ricamız kan verirken gönüllü donör olmanız. Bir cana can vermeniz, bir aileye umut olmanız. Lütfen bu konu da duyarlılık gösterelim ve gönüllü donör olarak bir yavrumuzun hayata tutunmasını sağlayalım" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA