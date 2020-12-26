EsEs'e Bursapor deplasmanı öncesi korona virüs şoku

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Bursaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde 2 futbolcu pozitif çıktı.

Eskişehirspor TFF 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında sahaya çıkacağı Bursaspor deplasmanı öncesinde korona virüs şoku yaşadı. Siyah kırmızılı ekipte Bursaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde 2 futbolcunun testi pozitif çıktı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından dün yapılan Kovid-19 testleri neticesinde iki futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı