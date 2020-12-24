EsEs Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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EsEs Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

24.12.2020 13:28 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:33
EsEs Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor ligin 16'ncı haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor ligin 16'ncı haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Isınmanın ardından pas ve taktik çalışan siyah kırmızılı ekip çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Antrenman Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde gerçekleşti.

Ligde oynadığı 15 maçta 3 puan toplayabilen Eskişehirspor ligin son sırasında yer alıyor. Siyah kırmızılılar ligin başlangıcından bu yana galibiyet yüzü göremedi. EsEs en son galibiyetini geçen sezon Altınordu'ya karşı 3-0 aldı. - ESKİŞEHİR

EsEs Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
EsEs Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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