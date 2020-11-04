Eser Yenenler koronavirüsü yendi mi? Eser Yenenler son durumu ne?

Eser Yenenler iyileşti mi? Koronavirüs testi pozitif çıkan Yenenler, yaklaşık 14 gündür eşi ve oğlundan uzaktı. Peki, Eser Yenenler'in covid-19 testi negatif mi çıktı? Koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucunda karantinaya giren oyuncunun son durumu merak ediliyor.

Koronavirüse yakalanan oyuncu Eser Yenenler, sosyal medya hesabından son durumuna dair açıklamada bulundu. İki haftadır hamile eşi Berfu Yenenler ve oğlundan uzak kalan Eser Yenenler koronavirüsü atlattı mı? İşte, Eser Yenenler'in sağlık durumu...

ESER YENENLER KORONAVİRÜSÜ YENDİ Mİ?

Yenenler, bir süre önce yaptırdığı test ile covid-19'a yakalandığını öğrenmişti. Başarılı oyuncu 14 gündür ailesinden uzakta izole olmuş vaziyetteydi. Ezer Yenenler yaptığı son paylaşımlar koronavirüsü atlattığını ve ailesinin yanına döndüğünü belirtti. Diğer yandan eşi Berfu Yenenler de durumu hakkında paylaşımda bulundu.

ESER YENENLER'İN SON DURUMU NE?

Oyuncu, "Bu zor dönemde gündemi meşgul etmek istemedim ancak çok fazla soran oluyor. Son yapılan covid testim negatif çıktı. Atlattık çok şükür. Herkese sağlıklı günler dilerim. Lütfen sizler de dikkat edin" ifadelerini kullandı.

Berfu Yenenler'de yaptığı paylaşımda, ''Bu zor dönemde gündemi meşgul etmemek için bizimle ilgili bir paylaşım yapmamayı tercih ettik ama sorularınızı da yanıtsız bırakmak istemiyoruz. Çok şükür ailecek hastalık dönemini geride bıraktık ve hepimiz iyiyiz. Eser'in son testi negatif çıktı. 14 günlük karantina süreci bitti. Benim testim de negatif Kuzey de çok iyi çok şükür. Eser'in testinin negatif çıkmasıyla eve döndük ve birlikteyiz. Yine de hala dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz ve bir süre daha karantinada kalmaya devam edeceğiz. İyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz." dedi.