Eser Yenenler: Herkese nasip olmaz

Evliliklerinin ikinci yılını kutlayan çiftin, yazı geçirmek için Alaçatı'da toplam 350 bin TL'ye ev kiraladığı öğrenildi.

Evliliklerinin ikinci yılını kutlayan çiftin, yazı geçirmek için Alaçatı'da toplam 350 bin TL'ye ev kiraladığı öğrenildi. Ünlü oyuncu, "İkinci yılda hala ilk günkü gibi olmak, şansımız. Herkese nasip olmaz" dedi.

Berfu Yenenler, photoshopla eşini kaslı yaptığı fotoğraf hakkında şunları söyledi:

"Ne yaşıyorsam onu şeffaf aktarmayı seviyorum."

Oyuncu ise "Aşkım beni insanların ağzına sakız ettin. Bu hafta 'Çok Güzel Hareketler'de fotoğrafı kullanmışlar. İnsanı hiç beklemediği yerden vurdular" diyerek güldürdü.

Kaynak: Hürriyet