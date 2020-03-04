Eser Yenenler: Günüm çok yoğun geçiyor

04.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:43

Yaşanan son olaylardan dolayı oldukça üzgün ve moralsiz olan Eser Yenenler, "Çalışma arkadaşlarımızla bir toplantımız vardı. Bugün güne biraz erken başladım ve oldukça yoğun geçiyor. Şimdi burada da günün son toplantısını gerçekleştirip, eve geçeceğim" açıklamasında bulundu.& ;