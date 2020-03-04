Eser Yenenler: Günüm çok yoğun geçiyor
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Eser Yenenler: Günüm çok yoğun geçiyor

Son dönemde hazırlayıp sunduğu EYS programı ile büyük bir başarı elde eden Eser Yenenler, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi

04.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:43
Eser Yenenler: Günüm çok yoğun geçiyor

Yaşanan son olaylardan dolayı oldukça üzgün ve moralsiz olan , "Çalışma arkadaşlarımızla bir toplantımız vardı. Bugün güne biraz erken başladım ve oldukça yoğun geçiyor. Şimdi burada da günün son toplantısını gerçekleştirip, eve geçeceğim" açıklamasında bulundu.& ;



Kaynak: Snob Magazin

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