Eser Yenenler eşi Berfu Yenenler ile bebek sonrası ilk röportaj
Yakın zamanda bebek sahibi olan Eser Yenenler Berfu Yenenler çifti ilk kez röportaj verdi.
Yakın zamanda bebek sahibi olan Eser Yenenler Berfu Yenenler çifti ilk kez röportaj verdi. 2.kez dışarı çıktıklarını söyleyen çift bebeğin anne Berfu Yenenler'e benzediğinği söyledi. Eser Yenenler," bebeğimiz tombik olmasın" dedi.
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VİDEO: Eser Yenenler eşi Berfu Yenenler ile bebek sonrası ilk röportaj