Eser Yenenler'den Çok Güzel Hareketler 2 açıklaması...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eser Yenenler'den Çok Güzel Hareketler 2 açıklaması...

Eser Yenenler'den Çok Güzel Hareketler 2 açıklaması...
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yayın öncesi çok heyecanlı olduğunu anlatan Eser Yenerler; "Çok Güzel Hareketler 2'de yenilenmiş bir kadro var ve ekibin enerjisi çok yüksek. Bu senenin mizah açısından çok daha eğlenceli ve yüksek enerjili geçeceğini düşünüyorum" dedi.

Yayın öncesi çok heyecanlı olduğunu anlatan Eser Yenerler; "Çok Güzel Hareketler 2'de yenilenmiş bir kadro var ve ekibin enerjisi çok yüksek. Bu senenin mizah açısından çok daha eğlenceli ve yüksek enerjili geçeceğini düşünüyorum" dedi. Yenenler; "Hem Yılmaz abinin daha rahat çalışması hem de projenin ilerlemesi, genişlemesi için bana da ihtiyaç vardı. Kendiliğinden gelişen bu organik bütünleşmeden dolayı çok mutluyum" diyerek sözlerine devam etti.

Tazelenen 20 kişilik oyuncu kadrosuyla, seyircisine eğlence dolu bir sezon yaşatacak olan Çok Güzel Hareketler 2, günü ve gündemi incelikli işleyen skeçleri ile seyircisini yine ekran başına kilitleyecek.

Çok Güzel Hareketler 2, yeni sezonuyla 13 Eylül Pazartesi akşamı saat 20: 00'de Kanal D'de…

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Şevket Çoruh Haluk Levent Ferhan Şensoy
Spor Max Meyer Ozan Tufan Çağdaş Atan Lionel Messi Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Eser Yenenler'den Çok Güzel Hareketler 2 açıklaması... - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 11:03:52. #1.15#

title