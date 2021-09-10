Eser Yenenler'den Çok Güzel Hareketler 2 açıklaması...

Yayın öncesi çok heyecanlı olduğunu anlatan Eser Yenerler; "Çok Güzel Hareketler 2'de yenilenmiş bir kadro var ve ekibin enerjisi çok yüksek. Bu senenin mizah açısından çok daha eğlenceli ve yüksek enerjili geçeceğini düşünüyorum" dedi.

Yayın öncesi çok heyecanlı olduğunu anlatan Eser Yenerler; "Çok Güzel Hareketler 2'de yenilenmiş bir kadro var ve ekibin enerjisi çok yüksek. Bu senenin mizah açısından çok daha eğlenceli ve yüksek enerjili geçeceğini düşünüyorum" dedi. Yenenler; "Hem Yılmaz abinin daha rahat çalışması hem de projenin ilerlemesi, genişlemesi için bana da ihtiyaç vardı. Kendiliğinden gelişen bu organik bütünleşmeden dolayı çok mutluyum" diyerek sözlerine devam etti.

Tazelenen 20 kişilik oyuncu kadrosuyla, seyircisine eğlence dolu bir sezon yaşatacak olan Çok Güzel Hareketler 2, günü ve gündemi incelikli işleyen skeçleri ile seyircisini yine ekran başına kilitleyecek.

Çok Güzel Hareketler 2, yeni sezonuyla 13 Eylül Pazartesi akşamı saat 20: 00'de Kanal D'de…

Kaynak: Hürriyet