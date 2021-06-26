Esenyut'ta dehşet anları kamerada

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- Esenyut'ta dehşet anları kamerada -Husumetli 2 grup arasında kavga çıktı: 1 kişi ağır yaralı Esenyurt'ta husumetli 2 grup sokak ortasında kavga çıktı.

- Esenyut'ta dehşet anları kamerada

-Husumetli 2 grup arasında kavga çıktı: 1 kişi ağır yaralı

İSTANBUL - Esenyurt'ta husumetli 2 grup sokak ortasında kavga çıktı. Savaş alanında dönen kavga da bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Erzurum Kongre Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden tartışan 2 grup cadde ortasında tekrardan karşılaşınca ortalık savaş alanına döndü. Çıkan kavgada yaklaşık 10 kişi birbirine bıçak, sopa, tekme ve yumruklarla saldırırken kavga esnasında Emre Güney bıçaklanarak ağır yaralandı. Ağır yaralı genç ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli