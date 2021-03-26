ESENYURTTAKİ DAMAT DEHŞETİ CESETLERİN KOKACAĞINI ANLAYINCA DERİN DONDURUCU ALDIM

Sevda SARIKAYA / İSTANBUL Esenyurt'ta, kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdükten sonra cesetlerini parçalayıp derin dondurucuda saklayan İran uyruklu Mohammad Khodarahmi (35) ilk kez hakim karşısına çıktı.

Sevda SARIKAYA/ İSTANBUL Esenyurt'ta, kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdükten sonra cesetlerini parçalayıp derin dondurucuda saklayan İran uyruklu Mohammad Khodarahmi (35) ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmadaki savunmalarda ise kan donduran detaylar ortaya çıktı. Sanık Mohammad, "Buzdolabında olan iki cesedin bir süre sonra kokacağını anlayınca olaydan iki hafta sonra derin dondurucu aldım. Parçalanmış cesetleri derin dondurucuya ben yerleştirdim" dedi. Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bakırköy Adliyesi 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanıklar Mohammad Khodarahmi, maktullerin kızları sanık Shırın Galeh Bakhtıarı ve sanık Shahrazad Galeh Baktıarı ile avukatları katıldı.

Hakkında canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Mohammad Khodarahmi savunmasını yaptığı esnada salon buz kesti. Sanık Mohammad, eşi Shırın'in ve annesinin ruhsal problemlerinin olduğunu ve kayınvalidesinin kendisini sürekli telefonda taciz ettiğini belirterek, "Kayınvalidem bana cinsel teklifte bulunuyordu. Terslediğimde de ben seni denemiştim diyordu. Eşimin ailesinin ısrarı üzerine İstanbul'a geldik. 1 hafta sonra kendi evlerinden bizi bahanelerle çıkardılar. Esenyurt'a taşındık. Tüm birikimimiz bitti. Eşimin ailesiyle anlaşamıyordum. Shırın'le evlendikten sonra İran'dan ev aldık. Bu evden dolayı eşimin ailesine 30 bin lira borcum vardı. Bu borç nedeniyle beni sıkıştırıyorlardı. Bunlar olaylardan bir iki hafta önce yaşandı. Olaydan iki gün önce Shırın'i babası aradı.?Oraya gelip nasıl aşağılık bir hayat sürdüğünüzü görmek istiyoruz? dediler. Olay günü de eve geldiler. Shırın ve Shahrazad mutfaktayken ben eşimin anne ve babasıyla İran'daki ev konusunu konuşmak istedim. Kızıma bu şekilde mi bakacaksın dedi. Dönercide çalışıp geçimimi sağlamaya çalışıyordum. Kayınpederim bana 'Beceriksizsin' dedi. Bu sözler benim gururuma dokundu. Kendisiyle konuşamayacağımı anlayınca iri yapılı biri olduğu için ellerini bağlayarak konuşmak istedim. Kendimde değildim" dedi.

HERKESİN ELLERİNİ BAĞLADIKTAN SONRA KAYINPEDERİNİ BOĞMUŞ

Kendisinin kullandığı uyku ilacını kayınpederinin yemeğine kattığını ve yemeği yedikten sonra uyuduğunu söyleyen sanık Mohammad, "Kayınvalidem gezmek isteyince kızlarıyla birlikte dışarı çıktılar. Kayınpederim uyurken elini ve ayağını plastik kelepçe ve çamaşır ipiyle bağladıktan sonra 'kimmiş beceriksiz' dedim, uyandı. Yaşadığım her şeyi kayınpederime anlattım. Sonrasında eşime mesaj attım. Babasıyla konuştuğumu, annesini de eve göndermesini ve onunla konuşacağımı söyledim. Eşim ve kız kardeşi alışverişteydi. Kayınvalidemi de konuşmak için bağladım. İkisini de odaya götürdüm. Eşim ve kardeşi geldiğinde eşimi salona yolladım. Kardeşini de diğer odaya götürdüm, elini kolunu bağladım. Salona gidip onun da elini ayağını bağladım. Shahrazad'ı annesi ve babasıyla aynı odaya koydum. 'Sizler beni mahvettiniz' dedim, her şeyi anlattım. Kayınpederimin elleri biraz sıkı olunca gevşettim. O sırada bana doğru hamlede bulundu. O anda boynumu kolunun altına alıp 'hepinizi öldüreceğim' dedi. Nefessiz kaldığım anda Shahrazad babasına tekme attı. Ben de bu sayede kurtuldum. Sonra ben kayınpederimi tuttum, tam net hatırlamıyorum, boğdum. Kayınpederim öldükten sonra Shahrazad bana 'merak etme sana yardımcı olacağım' dedi. Bu durumdan Shırın'in haberinin olmasını istemediğini söyledi. Polise teslim olmak istedim ancak Shahrazad izin vermedi" diye konuştu.

"BANA CESETLERİ PARÇALAYIP DIŞARI ATMAMIZI SÖYLEDİ"

Ertesi gün Shahrazad'ın annesiyle sorunlarını konuştuğunu, Shahrazad'ın ellerinin serbest annesinin bağlı olduğunu söyleyen sanık Mohammad, "Salona gidip odaya geri döndüğümde kayınvalidemin baygın halde üzerinin battaniyeyle kapalı olduğunu gördüm. Shahrazad her şeyi düzelteceğini söylüyordu. Kayınvalidemi görünce şok oldum. Shahrazad bana cesetleri parçalayıp dışarı atmamızı ve İran'a dönmemiz gerektiğini söyledi. Cesetleri parçaladığımız günü hatırlamıyorum. Olay sonrası ev temizliğini Shahrazad ve ben yaptık. Shırın bu süreçte markete gidiyordu. Ona annesi ve babasıyla sorunlarımızı çözdüğümüzü ve uyuduklarını söylüyordum. İki ceset de buzdolabındaydı. Bir süre sonra cesetlerin kokacağını anlayınca olaydan iki hafta sonra derin dondurucu aldım. İkinci derin dondurucuyu da birkaç gün sonra aldım. Ruhsal olarak iyi olmadığım için Shahrazad'ın dediklerini yapmaya başladım. Olaydan 4-5 gün sonra Shırın'e olayı söyledik. Ben intihar etmek istedim Shırın beni sakinleştirdi. Parçalanmış cesetleri derin dondurucuya ben yerleştirdim. Shırın'in anlamaması için Shahrazad hep numara yaptı. Shahrazad bu süreçte hep miras hakkında konuşuyordu. Ama Shırın hiçbir şey istemediğini söylüyordu" ifadelerini kullandı.

"MOHAMMAD ONU POLİSE İHBAR EDERSEM SHAHRAZAD'I ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Sanık Mohammad ile evli olan maktullerin kızı Shırın Galeh Bakhtıarı savunmasında kardeşi Shahrazad ile alışverişten sonra eve döndüklerini ve eşinin çok sinirli olduğunu söyleyerek, " Eşime ne olduğunu sorduğumda suratı bembeyazdı. Annemle Mohammad'ın tartıştıklarını düşündüm. Salondayken Mohammad geldi ve anne ve babanla konuşup konuları halledeceğim dedi. Mohammad ellerim ve ayaklarımı bağlayıp gözlerimi kapattı. Kulağıma kulaklık takıp müzik açtı. Bana uyumamı söyledi. Sabah beni annemle kız kardeşimin bulunduğu odaya götürdü. İkisinin de elleri bağlıydı. Mohammad babamın yan odada uyuduğunu söyledi. Babam çok iyi bir insandı ancak kanser olunca küfür etmeye başladı. Eşime çok küfür ederdi. Mohammad, 4. günün sabahında annemi ve babamı öldürdüğünü söyledi. Ağladım bağırdım bana sessiz olmamı Shahrazad'ın bu olayı bilmediğini söyledi. Bir aylık süreçte Mohammad deli gibiydi. Ara sıra beni bağlıyor ara sıra serbest bırakıyordu. Ben Mohammad'e polise teslim olmasını söyledim. Mohammad avukat bulmadan teslim olmayacağını söyledi. Daha sonra bana anne babamı parçalayıp derin dondurucuya yerleştirdiğini söyledi. Mohammad bana onu polise ihbar etmem halinde Shahrazad'ı öldüreceğini ve intihar edeceğini söyledi. Bu sebeple dışarıya alışveriş için çıktığımda onu ihbar edemedim" dedi.

"BABAM NEFES ALAMADIĞINI SÖYLÜYORDU"

Sanık Mohammad'in anlattıklarının yalan olduğunu, anne ve babasını canından çok sevdiğini belirten sanık Shahrazad Galeh Baktıarı, "Biz alışverişten döndükten sonra Mohammad beni giysilerin ve derin dondurucuların olduğu odaya götürdü. Ağzımı ayaklarımı ellerimi bağladı. Daha sonra annemle babamın olduğu odaya beni götürdü. Elleri arkadan bağlıydı. Annemin ağlama sesini duyuyordum. Daha sonra gözlerimi bağladı, babamın konuşmasını duydum. Nefes alamadığını söylüyordu. Uzun süre bağlı kaldım. Beni gözlerim kapalı halde salona götürdü. Annem ve babamın banka şifrelerini istedi. Bilmiyorum dedim, o da bana 'Annen senin bildiğini söyledi' dedi. Beni salona getirdikten sonra başıma kulaklık taktı, son ses müzik verdi. Şifreleri vermezsen annenle babanı öldürürüm dediği için şifreleri verdim. Ardından beni annemin olduğu odaya götürdü. Annemi görmedim gözüm kapalıydı" diye konuştu.

"ARAYAN AKRABALARA ANNE VE BABAMIN KORONADAN ÖLDÜĞÜNÜ ZORLA SÖYLETTİRDİ "

2 ay 10 gün boyunca ellerinin sürekli bağlı kaldığını anlatan sanık Shahrazad, "Tuvalete gitmek istediğimde kendisi götürüp pantolonumu indiriyordu. Başlarda sadece peynir ekmek ya da ekmek veriyordu. Bu sürede 15 kilo verdim. Konsolosluğa gitmeden 3 hafta önce Muhammed elimi açtı. Annenle babanı öldürdüm teslim olacağım dedi. Ağlamaya başlayınca gürültü yapmamamı, yaparsam eğer beni ve Shırın'i öldüreceğini söyledi. O zamana kadar Shırın bana bu olaydan hiç bahsetmedi. Ağlayınca Shırın yanıma geldi. Muhammed beni öldüreceğini söylediği için bana olayı anlatmadığını söyledi. Shırın'e de ağlamamasını söyleyerek, benim boynumda bağlı olan plastik kelepçeyi çekerek beni biraz boğdu. Ağlamaya devam edersem 'son sözlerini söyle yoksa seni de öldürürüm' dedi. Muhammed odaya ses kayıt cihazı ve kamera yerleştirdiği için Shırın ile konuşma fırsatım olmadı. Arayan akrabalara annem ve babamın koronadan öldüğünü zorla söylettirdi. Muhammed hakkında anne ve babamı öldürmesinden dolayı şikayetçiyim " dedi.

Mahkeme heyeti, Şirin müdafinin şikayetçi olarak davaya katılmasının reddine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Esenyurt'ta, kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdükten sonra cesetlerini parçalayıp derin dondurucuda saklayan İran uyruklu Mohammad Khodarahmi(35) hakkında canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. iddianamede ölenlerin kızları olan Shırın Galeh Bakhtıarı(40) ve Shahrazad Galeh Baktıarı'nın de(39) cinayette parmaklarının olduğu gerekçesiyle 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi. İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu 12 Mayıs 2020 tarihinde Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bir ihbarda bulundu. İhbarda Mohammad Khodarahmi'nin kayınvalidesi Fatemeh Alıdadıshamsabadı(63) ve kayınpederi Sıavash Galeh Bakhtırı'yi(70) 3 ay önce Esenyurt'ta kaldığı evde öldürdüğünü ve cesetleri parçalara bölerek buzluğa koyduğunu beyan ettiği belirtildi. Kayınpederini 10 Şubat günü, kayınvalidesini ise 11 Şubat günü ellerini ve ağızlarını plastik kelepçe ve koli bandıyla bantlayıp boğarak öldürdüğünü, olayı iki hafta önce kafasında tasarladığını anlattı.Üç şüpheli de 14 Mayıs 2020 tarihinde tutuklanırken 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı