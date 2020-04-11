Esenyurtta polisin çevirdiği motosikletten koronavirüs şüphelisi çıktı
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Koronavirüs, Esenyurt, Polis

Esenyurtta polisin çevirdiği motosikletten koronavirüs şüphelisi çıktı

Esenyurtta polisin çevirdiği motosikletten koronavirüs şüphelisi çıktı Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağı ihlallerini denetleyen polis ekipleri, motosikletli 2 yabancı uyruklu şahsı çevirdi.

11.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:40
Esenyurtta polisin çevirdiği motosikletten koronavirüs şüphelisi çıktı

Esenyurtta polisin çevirdiği motosikletten koronavirüs şüphelisi çıktı

İSTANBUL - Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağı ihlallerini denetleyen polis ekipleri, motosikletli 2 yabancı uyruklu şahsı çevirdi. Şahıslardan biri yüksek ateş ve titreme belirtileri göstermesi üzerine ambulans çağrıldı. Koronavirüs şüphelisi şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli noktalarda sokağa çıkma yasağına yönelik denetimlerde bulundu. Trafikte araçları durduran ekipler, vatandaşların tek tek ateşlerini ölçtü ve izin belgelerini kontrol etti.

Korona Virüs şüphelisi hastaneye kaldırıldı

Uygulama noktasına gelen motosikletli 2 yabancı uyruklu kişi de yine polis ekipleri tarafından durduruldu. İzinsiz dışarı çıktığı belirlenen yabancı uyruklu kişilere ceza yazıldı ve ateşleri ölçüldü. Ateşi ölçülen kişinin titrediğini ve 39 derece vücut sıcaklığı çıktığı görüldü. Polis ekipleri hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen özel kıyafetli sağlık ekipleri, korona virüs şüphelisi yabancı uyruklu şahsı hastaneye kaldırdı.

Sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza

Kontrol sırasında ekipler bir otomobile binen 5 kişiye de sosyal mesafe kuralına uymadığını belirledi. Araçtaki 5 kişiye Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet nedeniyle ceza yazıldı.

Kaynak: İHA

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