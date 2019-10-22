22.10.2019 19:39

Esenyurtta çatı katında çıkan yangın nedeniyle panik yaşandı

Dumandan etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeni yoğun dumanlardan çok sayıda vatandaş etkilendi.

Yangın, Esenyurt Balıkyolu Caddesi 418 Sokak'ta 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katından dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına merdiven yardımı ile kısa sürede müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü. Dumandan etkilenen vatandaşlar ise olay yerinde 112 ekipleri tarafından tedavi edildi. Bazı vatandaşlar ise hastaneye kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA