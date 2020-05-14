- Esenyurtt'ta 3 ay önce öldürdüğü kayınvalidesi ve kayınpederinin cesetlerini derin dondurucuda...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Esenyurtt'ta 3 ay önce öldürdüğü kayınvalidesi ve kayınpederinin cesetlerini derin dondurucuda...

- Esenyurtt'ta 3 ay önce öldürdüğü kayınvalidesi ve kayınpederinin cesetlerini derin dondurucuda saklayan İran uyruklu Muhammed K. ile durumu polise bildirmeyen eşi ve baldızı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Esenyurtt'ta 3 ay önce öldürdüğü kayınvalidesi ve kayınpederinin cesetlerini derin dondurucuda...
14.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:08

- Esenyurtt'ta 3 ay önce öldürdüğü kayınvalidesi ve kayınpederinin cesetlerini derin dondurucuda saklayan İran uyruklu Muhammed K. ile durumu polise bildirmeyen eşi ve baldızı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Esenyurtt'ta 3 ay önce öldürdüğü kayınvalidesi ve kayınpederinin cesetlerini derin dondurucuda...

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi Haber
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza Haber
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza
Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Haber
Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular Haber
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor! 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor! 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'en başarılı belediye başkanları' araştırmasında ilk 10'a giremedi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Survivor'da Nisa ile yakınlaşan Sercan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Dedikodular sonrası yıldız futbolcu terk edildi
Survivor'da Nisa ile yakınlaşan Sercan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Dedikodular sonrası yıldız futbolcu...
Metro istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler kamerada
Metro istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler kamerada
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
İstanbul'da bir taksici, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
İstanbul'da bir taksici, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak
Kumar baskınından kaçarken 2. kattan atlayan şahıs, ayağını kırdı
Kumar baskınından kaçarken 2. kattan atlayan şahıs, ayağını kırdı
Vatandaşlar, mağaza indirimi sebebiyle sosyal mesafeyi hiçe sayıp metrelerce kuyruk oluşturdu
Vatandaşlar, mağaza indirimi sebebiyle sosyal mesafeyi hiçe sayıp metrelerce kuyruk oluşturdu
Gürültü nedeniyle kesilen cezaya itiraz eden otomobil sahibine, polis araçlarının egzoz sesi dinletildi
Gürültü nedeniyle kesilen cezaya itiraz eden otomobil sahibine, polis araçlarının egzoz sesi dinletildi
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu
Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu
Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi
Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Talihsiz kadını ormana kaçırarak sandalyeye oturtup işkence ettiler
Talihsiz kadını ormana kaçırarak sandalyeye oturtup işkence ettiler
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sinan Özen Jennifer Lopez Yılmaz Erdoğan Yasemin Özilhan
Spor Hasan Şaş Fatih Terim Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Adana İstifa Beşiktaş
Şu an buradasınız: - Esenyurtt'ta 3 ay önce öldürdüğü kayınvalidesi ve kayınpederinin cesetlerini derin dondurucuda... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 15:35:58. #1.14#
title