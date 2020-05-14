- Esenyurtt'ta 3 ay önce öldürdüğü kayınvalidesi ve kayınpederinin cesetlerini derin dondurucuda... - Esenyurtt'ta 3 ay önce öldürdüğü kayınvalidesi ve kayınpederinin cesetlerini derin dondurucuda saklayan İran uyruklu Muhammed K. ile durumu polise bildirmeyen eşi ve baldızı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Esenyurtt'ta 3 ay önce öldürdüğü kayınvalidesi ve kayınpederinin cesetlerini derin dondurucuda saklayan İran uyruklu Muhammed K. ile durumu polise bildirmeyen eşi ve baldızı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaynak: İHA