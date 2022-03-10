Esenyurtlu kadınlardan farkındalık maçı

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel, Esenyurt Kadın Kartal Spor Kulübü ve Gönüllüler arasında "Dostluk Maçı" düzenledi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un da izlediği maçta keyifli ve renkli dakikalar yaşandı.

Esenyurt Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde "Taktik Maktik Yok: Kadın Varsa Hayat Var" başlığıyla Esenyurt Kadın Kartal Spor Kulübü ve Gönüllüler arasında Kadınlar Günü'ne özel gösteri maçı düzenledi. Gönüllüler takımı, Esenyurt Kent Konseyi ve Save The Children kadın grubundan oluşturuldu. Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla Naim Süleymanoğlu Spor Merkezi'nde düzenlenen maçı; Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Parti Meclis Üyesi Sevgi Kılıç, Başkan Yardımcısı Ali Susuz, CHP Kadın Kolları Başkanı Emine Polat, belediye meclis üyeleri, CHP Gençlik Kolları ve birçok vatandaş izledi. Oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı Esenyurt Belediyesi sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu maçta; sıcak çorba, çay ve kahve ikramı yapıldı. Keyifli dakikaların yaşandığı dostluk maçı 2-2 skorla tamamlandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, sahada "Eşitlik" için mücadele eden her iki takıma madalyalarını takdim ederek toplu fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel