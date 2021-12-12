Esenyurtlu çocuklar, mutlu çocuk atölyesi ile geleceğe 'öz' güvenle bakıyor

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, Mutlu Çocuk Atölyesi'nde çocuklara kendilerini ifade etme, özgüven kazanma gibi beceriler ile zararlı alışkanlıklar için önleyici ve bilgilendirici eğitimler ile evrensel değerler ve mahremiyet bilinci kazandırmaya yönelik aktiviteler gerçekleştiriyor. Ailelerin de mutlu olduğu atölyede çocuklar, geleceğe 'öz' güvenle bakıyor.

Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 8-14 yaş arasındaki çocuklara her hafta, Mutlu Çocuk Atölyesi'nin çalışmaları kapsamında bir aktivite gerçekleştiriyor. 8 hafta boyunca devam eden aktivitelerde her hafta başarılı olan bir öğrenci belirlenerek ödüllendiriliyor. Uzman sosyolog ve psikologlar eşliğinde gerçekleşen bu atölyelerde; kendini ifade edebilme, öz güven kazanma, zararlı alışkanlıklara karşı hayır diyebilme, evrensel değerler ve mahremiyet gibi konular, aktivitelerle anlatılıyor.

Geleceğe mektup yazıyorlar

Mutlu Çocuk Atölyesi'nde çocukların, hayallerine ve hedeflerine ulaşmaları için destek olduklarını ifade eden Sosyolog Nihal Batu şöyle konuştu: "Öncesinde ve sonrasında farkındalık testleri uygulayarak programımızı sürekli güncellemeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Velilerimizden bu konuda çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Çocuklarımız da aktivitelerden çok mutlu. Bu haftaki etkinliğimiz, hedef belirleme ve motivasyon üzerine bir etkinlikti. Çocuklarımızla birlikte beş ya da on yıl sonraki kendilerine bir mektup yazdık. Çalışma kartlarımızla da yakın dönem ve uzak dönem hedeflerimizi birlikte belirledik. Bir zaman çarkı oluşturduk. Bu zaman çarkıyla da günümüzü planlamayı ve hedeflerimize daha emin adımlarla ilerlemeyi öğrendik."